Cочинение «Нет ничего превыше слова «мама»»

Восславим женщину - Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке -от лучей солнца и от молока матери, -вот что насыщает нас любовью к жизни.



М. Горький



О матерях можно рассказывать бесконечно. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг - материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках. . . опаленные солнцем и едва согретые им на Крайнем севере, - все они сестры в едином, беспокойном порыве чувства. Одинаковы, когда подносят ребенка к груди. Одно и то же томящее радостное чувство испытывают они, склоняясь над своим детенышем. . . Сердце их говорит на едином языке мира, и каждый, если в нем есть хоть атом человечности, скажет: «Лучшая мать - моя мать», ибо нет предела ее нежности, кто бы она ни была, какая бы кровь ни заставляла биться ее сердце. . . Если бы столько добра, сколько излучает сердце матери, излучалось бы им на всех окружающих, зло погибло бы, как чахоточная палочка под чистым, могущественным лучом солнца.



Мне кажется, что о маме говорить трудно. Трудно потому, что, говоря о самом близком, самом дорогом человеке, боишься недосказать чего - то, с первого взгляда маленького и незаметного, но на самом деле очень и очень главного.



Мама всегда интересуется моими школьными делами, помогает справиться с некоторыми сложными вопросами в домашних заданиях, советует, что посмотреть в театре.



Мама часто говорит со мною о жизни, рассказывает о своих делах, о книгах, которых я еще не прочел. Я очень люблю такие вечера. Я вижу ее немного усталое лицо с морщинками на лбу и около глаз, вижу ее глаза, такие добрые и ласковые







Мне бы с тобою все время ладить,



Все бы морщинки твои разглядеть.



Может, затем стихи пишу,



Что, сознавая мужскую силу,



Так как у сердца меня носили,



В сердце своем я тебя ношу.







Еще в раннем детстве любой человек переживает «золотые дни», когда впервые осознает, что самый необходимый человек на свете - мама. Я не отходил от нее ни на шаг. Боялся уснуть: вдруг сна уйдет? А когда просыпался, то первой моей мыслью было: где мама?



. . . Велика, волшебная, таинственная сторона, из которой приходят все люди. Из детства приходят. В него не возвращаются, нет ключей, нет мага, способного нас вернуть в эту страну. В детстве начинается человек. Начинается его любовь, нелюбовь, страх, сочувствие, сострадание. Вот какая она, эта страна, из которой выходят все люди.



Самая яркая картина детства: утро. Мама будит меня. Она не дергает, не тормошит, не зовет, а прислоняется к моему лицу своей щекой или губами. Я раскрываю глаза. Мама уже умылась, причесалась. Каждое утро она такая: свежая, прохладная, кажется, будто она и не ложилась спать.



Мама ни разу не пожаловалась мне на жизнь, на боль. Думаю, что это милосердие, которое она оказывает мне.



Строки великих писателей и поэтов: Льва Толстого и Максима Горького, Чингиза Айтматова и Расула Гамзатова, Николая Рыленкова и Юрия Яковлева -помогают нам еще лучше понимать и ценить наших матерей.



Так давайте еще раз подумаем о той, чье сердце, «Обогревая своей лучистой добротой», всегда бьется рядом с нашим. Подумаем о своих матерях, об их любви к нам и о нашем вечном и неоплатном долге перед ними. «Пусть всегда будет мама» - в нашем сердце, в наших делах, в нашей памяти.



Я не лгал никогда. Это ты меня так научила.



И пока я вижу, мама, имя твое



Я несу через жизнь как святыню.



Будут годы идти.

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