Cочинение «Николаев»

Николаев прежде всего известен как город корабелов. И это не случайно. Николаев был основан в 1789 году как судостроительная верфь. Город расположен возле Черного моря и является крупным морским и речным портом. Поэтому он является центром судостроения в Украине. Кроме этого, в городе существует также легкая, парфюмерная и пищевая промышленность. Николаев является также большим транспортным узлом. В Николаеве есть два высших учебных заведения — Николаевский кораблестроительный институт и педагогический институт. Одной из достопримечательностей Николаева является астрономическая обсерватория. Среди культурных заведений театры украинской и русской драмы, музыкальной комедии, кукольный театр, филармония. Одними из самых известных музеев Николаева являются музей судостроения и художественный музей имени Верещагина.