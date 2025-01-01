Cочинение «Николай Степанович Гумилёв. Избранные страницы творческого наследия»

Цель: Расширить представления учащихся о Серебряном веке русской поэзии; пробудить интерес к уникальной личности Н. С. Гумилёва; совершенствовать умение работать с поэтическим текстом, анализировать поэтическое произведение; воспитывать читательскую культуру, эстетический вкус. Оборудование: Портрет Н. С. Гумилёва, тексты стихотворений, рм для работы в группах.



Прогнозируемые



Результаты: Учащиеся самостоятельно готовят выступления о творчестве Н. С. Гумилёва; выразительно читают и комментируют стихотворения, раскрывая их художественное своеобразие; анализируют стихи, отмечая их принадлежность к определённому художественному течению; интерпретируют избранные стихотворения; участвуют в аналитической работе в группах.



Форма проведения: Заседание литературного клуба.



ХОД УРОКА



I. Организационный Этап



II. Актуализация Опорных Знаний



Чтение наизусть несколькими учащимися стихотворений поэтов Серебряного века (См. домашнее задание предыдущего урока)





III. Постановка Цели И Задач Урока.



Мотивация Учебной Деятельности



Учитель. «что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит свою картину, как поэт создаёт поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твёрдого камня высекают самые дивные статуи?» — говорил Н. Гумилёв.



Личность этого человека интересна и неординарна, биография — увлекательна. что касается его творчества, то кажется, что современниками его были не а. а. Блок и В. В. маяковский, а поэты предыдущих веков, поскольку его поэзия затрагивает темы, далёкие от современности: романтику путешествий, ветер дальних странствий, любовь, рыцарство и воинскую доблесть. Он как будто опоздал родиться и не спешил в будущее, оставаясь самим собой. Ему было хорошо в этом, созданном им самим, мире, потому и стихи его сюжетны и интересны романтикам и непоседам, влюблённым и мечтателям.



IV. Работа Над Темой Урока



1. вступительное слово учителя



— Поэт, переводчик, критик, один из основателей и крупней



ших представителей поэтического направления, названного акме



измом. Для Н. С. Гумилёва акмеизм открывал возможность вый



ти от изрядно обветшалой романтики книжного толка, которой



он отдал изрядную дань в стихах, собранных в его первых книгах



«Путь конквистадоров» (1905); «романтические цветы» (1908),



к действительности. Но не к повседнев



ной, обыденной — в мире, который от



крывался в его стихах, действительность



представала в существенно обновлённом



виде: крупные характеры, предельно на



пряжённое действие, накалённые стра



сти, яркие краски. Это стихи, где господ



ствует волевое начало, мужественный ро



мантизм, героический пафос, благодаря



которому границы жизни раздвигаются



за «скудные пределы естества»: не слу



чайно так влечёт поэта экзотика дальних



стран (прежде всего африка, где он бы



вал — и отнюдь не туристом), где необыч



ная, избыточная красочность находит Николай Гумилёв





Объективное, зримое воплощение. Но пора наивысшего расцвета поэтического дарования Н. С. Гумилёва была 3 августа 1921 года неожиданно и жестоко оборвана арестом по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. Следствие было недолгим: 24 августа поэту был вынесен смертный приговор, приведённый в исполнение на следующий же день. Нелепость обвинения была установлена впоследствии, послужив основанием для его реабилитации 20 сентября 1991 г.



2. выступление учащихся с «литературными визитками»



о жизни и творчестве н. С. Гумилёва



(См. домашнее задание предыдущего урока)



(Учащиеся по ходу слушания составляют тезисы. )



3. аналитическая работа с текстом стихотворения «Капитаны»



1) Выразительное чтение учителем стихотворения «Капитаны»



2) Аналитическая беседа



Š Как удалось поэту создать характер сильный, исключительный, героический? Š Найдите и выпишите в тетрадь трудные для понимания слова.



Словарь



Мальстрем — опасное течение (перешло в нарицательное из имени собственного).



Хартия — здесь: старинный документ.



Дерзостный — дерзкий, бросающий вызов.



Ботфорты — высокие сапоги с отворотами.

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