Cочинение «Никто не забыт, ничто не забыто»

Несколько лет назад во дворе нашей школы был сделан холмик, а на нем – плита с надписью: “Здесь будет возведен памятник воинам 4 инженерно-саперной бригады”. И вот, наконец, этой весной начались строительные работы. Во двор привезли плиты для фундамента, щебень и другие материалы. Сначала солдаты вырыли яму и положили плиты. Фундамент заложен. Затем вокруг будущего памятника сделали дорожки, посыпали их мелким камнем, обнесли бортиком. После этого из цемента солдаты, возводящие монумент, сделали постамент в форме трапеции, немного приподнятой с одной стороны.

Через несколько дней пред памятником появилась площадка. Ее залили цементом и выложили небольшими плитами, машины с которыми разгружали мальчики из нашей школы.

На следующее утро все мы увидели, что около постамента лежит что-то большое, покрытое сверху. “Это скульптуру привезли!” – услышали мы. Все работы продолжились в удвоенном темпе. Ведь монумент должен быть готов к Дню 35-летия Победы! В этот день состоится митинг, на котором памятник торжественно откроют. Ребята нашей школы помогали солдатам: убирали двор, делали клумбы, сажали вокруг площадки цветы и деревья.

Вот пришла машина и привезла маленькие голубые ели. Их посадили возле монумента, совсем как большие ели у Кремлевской стены на Красной площади. Затем постамент выложили плитами из красного гранита и поставили не него по-прежнему закрытую скульптуру. Все было готово к торжественному открытию.

И вот день, который с нетерпением ждала вся школа, настал. На открытие памятника приехали более 120 ветеранов из Москвы, Свердловска, Умани, Куйбышева и других городов, а также ребята из школ, которые дружат, ведут переписку с воинами 4-ой инженерно-саперной бригады.

Ученики нашей школы с четвертого по десятый класс, все в парадной школьной форме, выстроились около памятника. Прозвучал гимн Советского Союза, а затем под звуки марша внесли знамена военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева, школы имени маршала инженерных войск М. П. Воробьева и пионерской дружины имени Юлиуса Фучика.

Мария Васильевна, директор нашей школы, произнесла речь, посвященную 35-летию Победы в Великой Отечественной войне, и объявила об открытии памятника.

Право открыть памятник предоставили трем ветеранам 4-ой инженерно-саперной бригады ордена Б. Хмельницкого.

…И вот покрывало спало, открылся памятник. Скульптуру воина в каске, плащ-палатке и с автоматом выполнил молодой московский скульптор С. Ф. Захлебин и архитектор Е. Ф. Махначев. Солдат нагнулся и бережно берет в руки мину. На постаменте цифры: 1941-1945 и слова, понятные каждому: “Без права на ошибку”.

Представители трех поколений под звуки оркестра возложили цветы к памятнику. Огромные корзины цветов! Алые гвоздики на фоне красного гранита как капли крови, пролитые во время войны ради свободы любимой Родины.

Этот день запомнится всем нам на всю жизнь как светлый праздник не только нашей школы, но и всего народа. Слава тебе, солдат!