Cочинение «Но всё ж велик мой долг перед солдатом»

Прошло много лет с того дня первого дня Великой Отечественной Войны. И его никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого человека. «Ах война, войнаЕ Болеть нам ею не переболеть, вспоминать её непере вспоминать!» сказал Виктор Астафьев. Действительно, это так. Память о Вов не стирается, не тускнеет с годами. О войне в современной литературе рассказывают не только бывшие фронтовики Юрий Бондарев, Евгений Носов, Василь Быков, но и писатели, для которых военные годы были временем их детства. Произведения а. Иванова, П. Проскурина, В. Распутина, Б. Васильева и других достойный вклад в летопись народного подвига.



О войне писал и К. Воробьёв, но долгое время мы не знали о его книгах. Может быть, потому, что слишком горькая правда заключена в них.



Повесть К. Вор. Затронула меня до глубины души. Это настоящее откровение. В нём так пронзительно и правдиво звучат слова о войне.



Начинается произведение со строчки: «Учебная рота кремлёвских курсантов шла на фронт». Курсанты шли под командованием капитана Рюмина.



Далее мы знакомимся с главным героем рассказа Алексеем. «В то, что он уже 2 недели как произведён в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это ещё не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по Уставу». Этим подтверждается добросердечность, дружелюбность Алексея, которая так нужна людям, особенно в трудное время, когда вокруг все агрессивны. Это уже своего рода геройство, ведь не каждый сможет вести себя так в критический период, как Алексей.



Настроение начинает падать, когда А. Видит возвращающихся с передовой бойцов. Он ещё не понял, что на самом настоящем фронте. «Почему вы сюда. Где фронт торопясь и всё больше пугаясь чего-то непонятного, перебил. А и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошёл безоружный красноармеец. А ты где находишься. Ты не на фронте. Где ты находишься» не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом. »



Вот эпизод о том, как солдаты готовились к захвату немцев и рыли окопы.



Мы видим, что А в военном деле ещё юнец, он не виде немцев живых, а когда с ними встречается, то автор описывает эту картину так: «Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах! Е Ему было известно о них всё, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе, как о людях, которых он знал или не знал безразлично. Но какие же эти. Какие. И что сейчас надо сделать. Подать команду стрелять. Нет, сначала я сам. Надо всё сперва самому» А. хотелось всё попробовать, всё испытать самому, на собственной шкуре. И «мечта» А сбылась. Он увидел войну во всех её красотах. Вот в этом рассказе и есть «тонкие кисти и яркие краски», с помощью которых автор заставляет нас проникнуть в ту сферу, где обитал его герой и вместе с ним возненавидеть немцев и восхищаться минутами жизни. А.

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