Cочинение «Новогодняя ель (сочинение-повествование)»

Она росла в глухом, дремучем лесу. Ее окружали осины, березы и небольшой куст брусники. Под ней бегали ежики, зайцы и лисицы. Над ней летали сороки, синицы и дятлы. Белочки лакомились ее шишками.



Все деревья боятся мороза. Зимой у них нет ни одного листочка. А ель зимой становится еще зеленее, чем летом.



Как же обойтись без ели в Новый год!



Мы украшаем нашу ель разноцветными игрушками, хлопушками, фонариками,

конфетами, печеньем — от нижних веток до самой макушки.



Скоро засияют на ней разноцветные огоньки, зазвучит музыка и начнется веселый праздник. Ребята с нетерпением будут ждать главных гостей — Деда Мороза и Снегурочку. И они придут, как всегда, вовремя.