Cочинение «Новогодняя ель (сочинение-повествование)»
Она росла в глухом, дремучем лесу. Ее окружали осины, березы и небольшой куст брусники. Под ней бегали ежики, зайцы и лисицы. Над ней летали сороки, синицы и дятлы. Белочки лакомились ее шишками.
Все деревья боятся мороза. Зимой у них нет ни одного листочка. А ель зимой становится еще зеленее, чем летом.
Как же обойтись без ели в Новый год!
Мы украшаем нашу ель разноцветными игрушками, хлопушками, фонариками,
конфетами, печеньем — от нижних веток до самой макушки.
Скоро засияют на ней разноцветные огоньки, зазвучит музыка и начнется веселый праздник. Ребята с нетерпением будут ждать главных гостей — Деда Мороза и Снегурочку. И они придут, как всегда, вовремя.