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Cочинение «Новогодняя ель (сочинение-повествование)»

Она росла в глухом, дремучем лесу. Ее окружали осины, березы и небольшой куст брусники. Под ней бегали ежики, зайцы и лисицы. Над ней летали сороки, синицы и дятлы. Белочки лакомились ее шишками.

Все деревья боятся мороза. Зимой у них нет ни одного листочка. А ель зимой становится еще зеленее, чем летом.  

Как же обойтись без ели в Новый год! 

Мы украшаем нашу ель разноцветными игрушками, хлопушками, фонариками, 
конфетами, печеньем — от нижних веток до самой макушки.  

Скоро засияют на ней разноцветные огоньки, зазвучит музыка и начнется веселый праздник. Ребята с нетерпением будут ждать главных гостей — Деда Мороза и Снегурочку. И они придут, как всегда, вовремя.  

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