Cочинение «Новый Казахстан в новом мире»

Всего десять лет назад в первом Послании народу было представлено видение будущего нашего общества – Стратегия развития страны до 2030 года. Мы были уверены, что, правильно определив наши цели, выбрав приоритетную стратегию, проявив терпение, сможем преодолеть любые препятствия. Мы не ошиблись. Казахстан завершил переходный период. А теперь перед народом стоят более трудные задачи: стать одним из конкурентоспособных, динамично развивающихся государств в мире.



Я иногда смотрю на необъятные степи, ощущаю, что душа хочет всё познать, заявить о себе как о достойном гражданине. И кажется, там за горизонтом, твоё будущее, будущее страны. Что нужно сделать, чтобы народ был счастлив, а государство богатым, как реализовать свои способности? Ответ нахожу в Послании Президента, вчитываясь в слова: «Наши дети станут высококвалифицированными рабочими и фермерами, инженерами, банкирами и деятелями искусств, учителями, врачами, владельцами заводов, биржевыми маклерами…»



Читая Послания, я понимаю, что страной руководит человек, которому не чужды чаяния, надежды граждан.



Один мудрец говорил: «Если Вы не знаете, куда идёте, то Вас может привести любая дорога, но, памятуя об этом, нужно перед собой видеть модель будущего и присматриваться, не сбиваемся ли мы с пути, опережаем события или отстаём»



В Библии сказано, что существует только одна дверь к спасению, а все другие ложны. Мы же, молодое поколение, должны быть уверены, что держим правильный путь. Так нас воодушевляет то, что Президент стремится нас направить на единственно верный путь, вывести Казахстан в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира.



Президент говорит, что нам нужна современная система образования, соответствующая экономической и общественной модернизации и о присуждении грантов школам с высокими показателями работы. Мы должны добиться предоставления качественных услуг образования по всей стране на уровне мировых масштабов, чтобы любая школа могла предоставить возможность обучаться иностранному языку на самом высоком уровне.



Такого рода новшества дают нам стимул к получению прочных знаний. Поэтому мы можем утверждать, что знания – это наша сила.



Мы более быстрыми темпами должны развивать нефтегазовую промышленность.



На первых порах нам нужно сосредоточиться на трудоёмких отраслях, которые перспективны с позиции их конкурентоспособности.



Это сельское хозяйство, лесная и лесоперерабатывающая промышленность, туризм, жилищное строительство. Решая эти вопросы, мы решим и другие, а именно вопросы бедности и занятости.



Сегодня, обеспечив прочный фундамент экономики, мы уверенно вступаем в новый этап. Это позволит поставить дальнейшее развитие Казахстана на устойчивую перспективную экономическую, социальную, политическую и административную основу. И цель Президента - сделать жизнь казахстанцев благополучнее. Так в прошлом году был решен ряд социальных задач, которые улучшили качество жизни народа. Увеличена стипендия, представлены гранты, подняты зарплаты бюджетникам, выплачиваются пособия малообеспеченным семьям.



Мы видим, что Назарбаев проводит большую работу по улучшению благосостояния народа.



Однако всякая реформа ничего не стоит, если человек не защищён. Проснувшись утром, человек должен знать, что его семья находится под защитой.



Глава государства говорит: «Сегодня у нас появилась возможность на улучшение социального обеспечения народа, и эту возможность мы реализуем».



На это государство потратило 108 миллиардов тенге.



Здесь хочется сказать, что наша формула проста. Я делаю всё в интересах государства, а оно в свою очередь защищает меня как личность.



Итак, цель второй реформы - добиться финансовой стабильности. Казахстан приступил к инвестиционному этапу реформы. В страну увеличился приток иностранного капитала. Назарбаев последовательно проводит курс на развитие предпринимательства, удельный вес людей, занятых малым предпринимательством, достиг 10% от общего числа работающих. Была принята новая Конституция. Решился вопрос о земле, о языках…



Мы достигли лидирующих позиций в экономике, конструктивных отношений с международными партнерами, но, чтобы Казахстан стал неотъемлемой частью мировых рынков, товаров, услуг, капитала, мы должны ещё очень многое сделать.



Так у нас, совсем рядом, построен комплекс «Биохим», не имеющий аналогов в странах содружества. Завод открыл новую страницу для Казахстана как поставщика биоэтанола на мировой рынок.



Вокруг завода задействованы сопутствующие производства. В этом и есть идея развития кластерной экономики.



За достижения в инновационном развитии агропромышленного комплекса товарищу Зенченко Г. И. был вручен золотой нагрудный знак «Барс» и благодарность главы государства, в которой говорилось: «Надеюсь, что в ближайшие 10 лет, когда Казахстан будет входить в число пятидесяти наиболее развитых стран мира, Вы останетесь моим соратником и будете рядом со мной».



Ответ юбиляра: «Все, что мы делаем сегодня, это не для собственного блага, а для блага всего Казахстана».



И здесь не могу не повторить слова русского кинорежиссера, сказанные в адрес Президента: «Он папа, он умеет не только слушать, но и слышать. Но мало слышать, надо принимать решение, терпеть, сострадать…



И слава понимающему, сколь тяжел этот крест, но терпеливо его несущему».



Из этих слов понятно, что такие люди, действительно, всего себя отдают для того, чтобы окружающим его людям было хорошо и уютно в общем доме, т. е. в нашем Казахстане.

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