Cочинение «Новый завет. Апокалипсис»

В “Апокалипсисе” седмеричными образами ярко выражено противостояние сатаны Господу: дьявол и его земные приспешники присваивают себе те черты царственного достоинства, которые присущи лишь одному Богу. Так, во время Небесной Литургии св. Иоанн видел “ Агнца как бы закланного, имеющего семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю ” (Откр. 5; 6) , сатана же предстает как “большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим ” (Откр. 12; 3) . “ Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим ” (Откр. 19; 12) - таков Христос - предводитель небесного воинства. Семь рогов Агнца означают “ власть, силу, царство ” . “ Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него ” , (Числ. 23; 22) - говорит Валаам, благословляя Израиль. “ Крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли ” , (Втор. 33; 17) - тот же образ рога как силы звучит в благословении Моисея. “ Вознесся рог мой в Боге моем ” , (1 Цар. 2; 1) - произносит Анна в молитве. Десять рогов сатаны - образ силы противления 10-ти божественным заповедям и в то же время богохульная пародия на Господа.



Антихрист и лжепророк описываются похожими символами: “ зверь с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные ” (Откр. 13; 1) ; “ И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон ” (Откр. 13; 11) . Два рога лжепророка - символ агнчей псевдокротости, о которой говорил Иисус: “ берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные ” (Мф. 7; 15) .



Символ цивилизации, “ истлевающей в обольстительных похотях ” (Еф 4; 22) , представлен в образе Вавилонской блудницы, опора которой - “ красный дракон ” (Откр. 12; 3) : “ и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами ” (Откр. 17; 3) . Для расшифровки образа семи голов зверя - земного воплощения идей сатаны в виде тоталитарной государственности - ап. Иоанн предлагает следующую политическую загадку, для его времени вероятно актуальную: “семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть ” (Откр. 17; 9-10) . “ Семь гор ” - образ Рима и “ семь царей ” - его императоры. Св. Андрей Кесарийский видел за ними семь наиболее значительных в истории царств. Как бы то ни было, все это стало достоянием далекой истории, но зверь, на котором стояли “ семь голов ” - “ семь гор ” назван здесь “ восьмым из числа семи ” (Откр. 17; 11) . “ Очевидно здесь говорится, что даже когда доступные историческому взору тайнозрителя царства, с особыми головами их прекратятся, то не прекратится звериность, которая и будет искать и находить для себя и новые исторические лица, или царства, или вообще политические образования, они и являют собой собирательный образ "восьмого царя" ” , - пишет о. Сергий Булгаков. Свв. отцы придавали цифре 8 особое символическое место, это жизнь будущего века, нескончаемый восьмой день в непрестанном богообщении, освещаемый славой Божией, светильник которого - Агнец (Откр. 21; 23) . “ Восемь, как семь плюс единица, есть преизобилующая полнота ” , - пишет еп. Кассиан. Особое мистическое значение цифре 8 придается и Сивиллиными книгами, где гематрия имени “Иисус” , написанного по-гречески, составляет число 888 - символ преизбыточного достатка в причастии к Божественной жизни. Т. о. восьмой зверь есть образ ничем не сдерживаемого богоборческого притязания сатаны на полное господство как в этом веке, так и в будущем.



Одним из самых загадочных чисел “Откровения” , над разгадкой которого задумывались все христианские поколения, начиная со II века от Р. Х. , является гематрия, предложенная св. апостолом как символ звериной власти над миром:



Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.



(Откр. 13; 18)



“ Оказывается много имен, заключающих в себе это число” , - пишет св. Ириней Лионский.

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