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Cочинение «Ноябрь в моем городе (описание)»

Вот и пришел в мой город последний месяц осени – ноябрь. Время меланхолии, загадочной грусти. Невесело и редко смотрит солнце. Яростные порывы ветра сбрасывают последние листья с деревьев. Не слышно пения птиц. Опустевшие улицы представляют грустную картину. Часто подолгу идет мелкий дождь. Иногда кажется, что весь мой родной город печалится, тоскует. И жизнь в нем уж не бежит веселым ручейком, а как бы немного приостановилась, затаилась в ожидании тепла.

Как жаль, что в моем городе ноябрь!

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