Сочинения / Сочинения Сочинения на свободную тему / Cочинение «Нравственные истоки подвига человека на войне» Сочинения на свободную тему

Cочинение «Нравственные истоки подвига человека на войне»

Произведения Василя Быкова отличает яркая индивидуальная манера письма. При будничном, неброском сюжете' писатель умеет так раскрыть характеры и ситуации, что веришь ему безоговорочно. Да, только так и могло быть, никак иначе нельзя было поступить. Его «положительные» герои, как правило, не великаны и силачи, а обычные люди, побеждают в себе страх, одерживают моральную победу над врагом, так как имеют нравственную силу, поддерживающую их в самых трудных ситуациях. Эта сила в любви к родине, честном выполнении долга. В повести «Пойти и не вернуться» писатель впервые «берет» героиней девушку. Зоська Норейко — маленькая, красивая, почти ребенок, но сколько силы воли и желания одолеть врага живет в этой «девчине»! Зоська точно знает, что нельзя смириться с фашизмом. Да, ей хочется выжить, увидеть мать, но не любой ценой. На сделку с совестью она никогда не пойдет. «. . . Они же чума двадцатого века. С ними жить невозможно, они же звери». Быков показывает огромную волю к жизни Зоськи, она молода, жаждет подвига, но и хочет остаться в живых, помочь товарищам в их трудной борьбе. Когда Антон стреляет в Зоську и та падает недалеко от груши, невольно вспоминается русская народная сказка про яблоньку, спасавшую героев. Здесь тоже веришь, что Зоська спасется, не может быть, чтобы зло восторжествовало. Связная должна дойти, рассказать о предательстве Антона. . . помочь хорошим людям. Но Быков останется верен себе. Мы не знаем, выживет ли Зоська, что станется с Антоном, война непредсказуема. Лишь вместе с Зоськой мы «положились на людей, пришедших ей на помощь». Надеждой полны слова женщины, везущей девушку к спасению, к новой жизни: «Ничего, девчатка, все будет хорошо. Перепрячем тебя в хорошем месте, как-нибудь очуняешь. Молодая еще, жить будешь, деток народишь. Не век же этой проклятой войне продолжаться». Устами простой белорусской крестьянки писатель как раз и говорит о тех непреходящих ценностях человеческой жизни, на которую посягнули враги. За эту мирную жизнь и пошли воевать Зоська и миллионы подобных ей. Их подвиги оценили и воспели позже. Сами же они не думали о своем героизме. Они шли защищать свою привычную жизнь, дом, матерей и детей, а все это складывалось в одно слово — Родина. В. Быков умеет так рассказать о своих героях и войне, что повествование берет за душу. Веришь автору от начала и до конца. Это великий дар художника и очевидца, знакомого с войной не понаслышке, оттого и интересны его произведения современному молодому поколению.

.

К-во Просмотров: 658
Найти или скачать Cочинение «Нравственные истоки подвига человека на войне»
Похожие произведения