Cочинение «Нравственный выбор героев в произведениях о Великой Отечественной войне»

Великая Отечественная война, длившаяся тысяча четыреста восемнадцать дней, для русского народа навсегда останется в памяти. Ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех,

кому довелось сражаться. Бессмертен подвиг всех, кто боролся и победил фашизм! Мы не видели войны, но знаем о ней, потому что мы должны помнить, «какой ценой завоевано счастье». Из некоторых прочитанных мною произведений о войне больше всего запал в душу роман Бориса Васильева «В списках не значился». Подвиг главного героя, которому было всего восемнадцать, достоин преклонения. Описывая в произведении молодость героя, его неопытность, если можно так сказать, «мальчишество», автор показывает, из кого вырастают герои войны. Молодой, безусый лейтенант Плужников, полный желаний, заканчивая училище, мечтает служить в разведчасти. Тогда молодому командиру было еще не понять, что ему и его стране предстоит испытать, пережить, вынести, потому что он безоговорочно убежден, уверен в советско-германском договоре о ненападении. Известие о войне для него должно было стать шоком, но сила характера не позволяет ему паниковать. «Но очнулся он быстро: он был здоров и яростно хотел жить». Внезапность нападения и неведение были для Коли Плужникова страшнее всего, даже той первой бомбежки 22 июня 1941 года. Но положение не позволяло ему, прежде всего, как солдату, опустить руки и пасть духом. Ему нельзя было этого делать, но осознать всю тяжесть и опасность беды он смог не сразу. Времени же на адаптацию Коле немцы не выделили, пришлось все познавать на практике, то есть в бою. Первый бой, он трудный самый, и в нем нельзя было трусить. Если бы Коля испугался, то он не смог бы перебороть себя и в

другой раз. Познав близость смерти в двух шагах от себя, мне кажется, Николай навсегда забыл чувство страха. Превозмочь себя было главным для него, и он сделал этот шаг. И Коля понял, что на войне как на войне. Если ты испугался, струсил, усомнился в своей силе, то из-за твоего страха вместо тебя погибнет другой человек. Этот закон действовал безотказно. Его можно было понять и осмыслить лишь в бою. «На то и бой», — строго сказал Плужников. Остальные последовавшие бои пугали его непонятным страхом. Страхом не перед внезапной встречей с противником. Он не мог себя представить убитым, потому что исполнял долг перед Родиной. И считал, что умереть гораздо проще, чем постоянно подвергаться опасности и бороться. Обвинение Коли Плужникова в предательстве и трусости после его отхода назад послужило ему очень хорошим уроком. Ему было стыдно: не мог он простить себе гибели товарищей. В те немногочисленные дни, испытав голод, жажду, чувство близости конца, он с трудом пытался устоять перед обещанием немцев: обеспечить сдавшимся хорошую жизнь. Но никто из бойцов Брестской крепости не помышлял сдаться добровольно. «Лучше умереть, чем предать своих товарищей, Родину!» — думал Николай. Он для себя давно решил, что делать — бороться до последней капли крови с фашистами. Но как это делать? Где взять патроны, еду? Плужников об этом не хотел вспоминать, главное — уничтожать захватчиков, пусть даже вгрызаясь им в горло. Это были мысли не сошедшего с ума человека, а защитника крепости и патриота. Обороняя костел в течение нескольких дней с бойцами, Коля превратился в «робота», таская пулемет от атаки до бомбежки, он не видел ничего, кроме немцев, то идущих шеренгой, то падающих. Очнуться от этого забытья лейтенант смог только после того, как его привели в сознание другие бойцы. Но вновь наступали немцы, опять падали кирпичи со штукатуркой, все меньше оставалось патронов, бойцов, воды. В такой обстановке, где все смешалось, проходили дни, казавшиеся совсем незаметными. Загнанные в подвалы, казематы и остатки зданий, потерявшие счет этим дням,

защитники все еще сопротивлялись. Коля Плужников искал патроны, добывал воду для оставшихся в подвале. Ему казалось, что быть внизу, в казематах с постепенно умирающими людьми еще хуже, чем наверху, где хозяйничали немцы. Мысли лейтенанта иногда мешались в голове, но он всегда умел найти нужное в этот момент решение. И, мне

кажется, действовал, полагаясь на свою совесть. После того, как Сальников пожертвовал собой ради спасения Плужникова, Николай чудом выжил и, даже очутившись в подвале с едой, водой, он не стал отсиживаться: Николай не мог сдать крепости! Пока он жил, была жива и Брестская крепость. Лежа в подвале несколько дней, он думал о многом, но главное — как быть дальше. Его решение оказалось очень простым: оборонять крепость и объединиться с остатками живых бойцов. А для этого нужно спасти хотя бы обитателей подвала. К сожалению, эти попытки оказались неудачными: погибли при разных обстоятельствах Степан Матвеевич, Саша Волков, тетя Христя, Мирра. .

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