Cочинение «Нужно ли знать историю?»

Нужно ли знать историю? Определенно нужно. Честно говоря, мне даже в голову не приходит мысль об отказе от этой науки. Но причины на это у каждого мо гут быть свои. Некоторые просто считают, что раз этот предмет преподают в школе, значит надо его выучить. Правда, учат такие люди ненадолго: экзамен сдал и забыл. Конечно, в памяти остаются какие-то важнейшие события, вроде революции, Великой Отечественной войны и так далее, но это не знание истории, это лишь иллюзия того, что ты — человек образованный. Есть еще те, кто просто любит историю, кому интересен каждый шаг его предков, причины тех или иных событий. Это объяснить невозможно; получилось так, что человек любознателен, вот он и сидит ночи напролет в поисках чего-то нового, а точнее уже давно забытого старого. На мой взгляд, одна из главных прелестей этой науки заключается в том, что она является феноменологической от начала и до конца. То есть придумать что-то новое в данной сфере знаний невозможно: можно только провести раскопки и найти что-то, доселе неизвестное. Все, что попадает в юрисдикцию истории, уже было, кто-то когда-то уже имел представление об этих событиях и, может, даже принимал в них непосредственное участие. История также отличается от таких наук, как математика и физика, тем, что она становится шире с каждым днем: закон всемирного тяготения и парабола как график квадратного трехчлена существовали всегда, но люди знают об этом лишь с момента открытия данных фактов, а история никогда не скрывала от человека ничего — о чем-то, конечно, мы забываем, но это уже наша вина. Вообще, главная сила истории в том, что она дает возможность учиться на чужих ошибках. Ведь история никогда не повторяется: это историки повторяют друг друга, а оглянуться назад, на чужой опыт, и понять, как лучше поступить, может каждый из нас.



Поставить памятник — это оставить память. Мы живем в настолько развитом мире, что память в той или иной степени остается обо всем. Но все же, если понимать под памятником некую фигуру из какого-то строительного материала, то, что невольно замечаешь, проходя мимо, то я бы, наверное, хотела видеть в нем отражение всех тех людей, которые дали современным петербуржцам и мне, в том числе, возможность называться именно так. Это безымянные герои Великой Отечественной войны, те, кто выстоял в блокаду и не дал немцам взять этот город. Кто знает, может, если тогда бы Ленинград пал, Гитлер смог бы успешно подчинить себе и весь СССР. В таком случае мы бы сейчас, вероятно, даже не знали толком, что такое Россия и что такое быть россиянином. В общем-то, я не скульптор и склонностей к данному роду деятельности не имею, но все же попробую предположить, как мог бы выглядеть такой памятник. Наверное, это была бы некая аллегория на тему «якорь (герб Ленинграда), тянущий на дно фашистскую свастику». Хотя правильно говорил Пушкин в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»: любой монумент подлежит тому же сносу, а память в сердцах людей не умирает никогда.



Честно говоря, я плохо представляю себе, что можно было бы сообщить историкам из будущего о нашем времени. По прогнозам знатоков, лет через 10–15 вся информация, известная на данный момент человечеству, будет существовать в цифровом виде, что сведет часто испытываемую историками потребность в «машине времени» к минимуму. Поэтому сообщение каких-либо фактов будет достаточно неуместным, на мой взгляд. Единственное, можно было бы рассказать о том, как живет сегодня самый обычный, ничем не примечательный среднестатистический человек. Причем рассказать все: каждую мелочь, каждую деталь, все его душевные переживания. Мне кажется, это дало бы историкам возможность проследить, как ситуация в стране и в мире отражается на том, на кого рассчитано бесконечное количество реформ нашего (и не только нашего) правительства. Они могли бы узнать, что реально дает тот или иной политический шаг государства.



Еще я бы, наверное, рассказала о том, как сейчас ведутся войны. Вспомнить хотя бы Первую мировую войну: немцы, прежде чем подорвать чужой корабль, просили всех пассажиров покинуть судно. По сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня, — терроризм, нападение без предупреждения, — это настолько честно и справедливо, что современность кажется слишком удручающей. А если быть совсем уж честным, то интересно историкам было бы услышать то, что разительно отличало бы наше время от их. К сожалению, никто не знает, что будет завтра не таким, какое оно сегодня…