Cочинение «"О Русь, взмахни крылами, Поставь иную крепь!"»

План. 1. Нравственное возрождение общества - одна из главнейших проблем современности в России. 2. Тема Родины и её исторического будущего в творчестве Сергея Есенина. 3. Наши современники в борьбе за возрождение России. Движение времени постоянно. Одно поколение сменяет другое. Россия, пережив множество событий, готовится вступить в XXI век. Сегодня в погоне за материальными благами люди забывают о патриотизме, любви к Родине, о нравственном развитии и возрождении нашего общества. Все мы должны стать лучше, чище, добрее. Хватит ненавидеть и обвинять Россию за то, что она не может дать своим гражданам того, что могут дать другие государства. Не может жизнь целого народа и каждого человека заключаться только в поиске дефицита, очередях, а мысли - в думах о не отоваренных талонах. Но многие ещё мечтают только об импортных сапогах, ресторанах и удовольствиях, когда кругом так много бед, горя и несчастья. Нас окружает много бездомных, голодных, безработных, немощных людей. Да, мы должны стать терпимее друг к другу, прощать вольные и невольные ошибки. И тогда жить станет лучше, а люди поверят в самое доброе. Я думаю поэзия Сергея Есенина, которая очищает души людей своей чистотой, своей искренностью, духовностью, совестью и нравственностью, поможет нам в этом. Стихи Есенина… Они не подвластны времени, всегда современны. Каких бы проблем нашей жизни мы ни коснулись, все они нашли своё отражение в поэзии Есенина. Конечно, не он один задумывался над будущем родины. Многие поэты, предшественники и приемники Есенина, задумывались о том, какой быть России. А. С. Пушкин, гордость русской литературы, подводя итог прожитых лет в стихотворении "Памятник", писал: И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я Свободу И милость к падшим призывал. Ему многое пришлось претерпеть за свою короткую жизнь, но он навсегда остался пророком, голосом России. Тяжела, трагична судьба М. Ю. Лермонтова. Он был "всегда один", не найдя себе места среди бесчисленных "масок", обвиняя своё поколение в бездействии. Поэт-демократ Н. А. Некрасов всю свою жизнь и творчество посвятил России и её народу. Он обвинял самодержавие и желал видеть русский народ счастливым, борясь против пороков русского общества в своих стихах. А. Блок не просто любил свою страну, её природу, народ, он пытался разгадать её душу, понять её путь, оценить её настоящее и определить будущее. А Сергей Есенин, этот предельно русский поэт, до боли любил всё родное. Да разве не видно это по его произведениям! О Русь - малиновое поле И синь, упавшая в реку - Люблю до радости и боли Твою озёрную тоску… Все его стихи о Родине так наполнены глубоким чувством, что трудно выделить одно, лучшее. Это потому, что чуть ли не в каждом своём произведении Есенин говорит о любви к Родине, которая громко выражена: Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, Дайте Родину мою". Есенин не старается проникнуть в социальные конфликты времени в своих ранних стихах. Русь кажется ему "покойным уголком": Тебе одной плету венок, Цветами сыплю стежку серую. О Русь, покойный уголок, Тебя люблю, тебе и верую. Но затем в творчестве поэта начинают возникать и трагические мотивы. Он начинает осознавать, что не легка жизнь людей в России: Сердце гложет плакучая дума… Ой не весел ты, край мой родной. Есенину дорог родной край, пусть бедный и нищий. Но, конечно, он не может не сожалеть об отсталости и дикости, существующих на Руси. В его творчестве как бы происходит борьба двух чувств: понимание необходимости и неизбежности перемен и боль за то, что уходит в прошлое, что ему очень дорого. Во время первой мировой войны и Октябрьской революции в своих стихах Есенин передаёт боль и грусть за судьбу родины, тревогу за жизнь односельчан, вовлечённых в круговорот мировой войны. Сергей Есенин называет себя "последним поэтом деревни" и пишет: "Не живые, чужие ладони, этим песням при вас не жить!" Он горюет, что "стальная конница победила живых коней".

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