Cочинение «О блудном грехе»

Почему все православные царства пали? Вернее, те царства , в которых православие использовали для того же, чего в любом другом случае используют "веру в народных /национальных/ богов", т. е. , по-славянски, ЯЗЫЧЕСТВО.



По собственно же православному истинному вероучению, ни одно царство в истории не рухнуло никогда "просто так", без какого-то ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННОГО ИЗЪЯНА в САМОМ ЕГО ОСНОВАНИИ.



…Если же в тело само "православного царства" был принят мощный такой "эротичный момент" в отношении демона войн…, и если царства эти всё время своё на земле только и делали что в от ношении его разжигали себя в сладострастии …, то совершенно ло гично, что это никак не могло продолжаться "до без конца"; должно было последовать и наказание за БЛУДНЫЙ ГРЕХ.



До какой же поры вообще людоедская эта картинка "не наших" и "наших" /приведённая выше/ могла оправдываться "Христом" и "Евангелием"?!



Думают ли об этом все те, кто сегодня опять бы хотел "применить православие" в качестве "основания" для "НАШИХ"? Нет; они это игнорируют . Они даже сами так говорят. Вообще, эта наука "об Игнорировании" - совершенно особая тема, и тут её не осветить. Но вот, Совершив блудный грех, надо сразу же его, вдобавок, и проигнорировать. Как будто и "ничего не бывало". Это - тоже одно из правил "православной стыдливости", по сравнению с без?стыжим фашизмом.



…Непосредственно после падения православного царства в России, уже в эмиграции, православный философ Ильин восхваляет войну в целом ряде статей, ставших сегодня почти что идеологией русского национализма. (То есть, как видим мы, даже в такой ситуации мысли его были обращены в другом совсем направлении…) И вправду: если послушать Ильина, то русские такое огромное место должны уделять национальной своей как бы … "вычурности"…, что все не?русские должны смотреть на них как на "богов". Разумеется, что такого не будет. Поэтому будет война. Но по Ильину, и война вырабатывают в душе то самое "доброе", "светлое" героическое начало, которое вообще только есть … /Человеческие потери с обеих сторон игнорируются: война ради богов , а потому и начало - "Божественное"…/ Вообще, в отношении Ильина, в преддверии написания этой статьи, произошла вот такая история:



Мой друг, бывший кришнаит, но после прозревший к истине православия в именно ДОГМАТИЧЕСКОМ ЕЁ АСПЕКТЕ (имея пока очень скудное представление об аспекте также историческом… ) был должен писать реферат по философии, где фигурировал и Ильин. Воздав должное Ильину во всём остальном, он просто … с недоумением отметил этот милитаристский момент. (Соседство с заповедью Христа "Блаженны миротворцы" в его голове пока что никак не укладывалось…) Я же его ещё более удивил, когда сказал, что Ильин не говорит ничего для православия "экстремального", "маргинального", "крайнего"…, но даже является самым типическим представителем этого русла и духа. Восхищение войной у православных всегда было В ЦЕНТРЕ. И когда православные делают это , то … просто входят в дух , в котором уже НИЧЕГО ОСТАЛЬНОГО НЕ ВИДЯТ, игнорируют … как глухарь, такующий перед самкой… (Уж, такова их "дама сердца"…) Без войн невозможно развитие . Это сегодня уже говорят даже простые православные "тётеньки", пришедшие на могилы к павшим своим сыновьям и мужьям. Может быть, им и виднее… Но вот, вспомним ещё один раз то истинно православное вероучение, по которому также и войны не происходили никогда "просто так". И если война агрессивная , то народ этот оставлен Богом, ибо он сам оставил Бога, и в этом ожесточении своём отдался демонам, соответствующим его агрессивным страстям, дабы впоследствии самому же познать на себе весь ужас и опустошение агрессии. Если же война эта оборонительная , то она наказание за грех. (А "Бог, кого любит, того и наказывает") В древних русских летописях писали: "Пришли поганые на нас по грехам нашим".



- ОБОРОНЯЮЩАЯСЯ СТОРОНА В ЮГОСЛАВСКОЙ ВОЙНЕ НЕ В ПРАВЕ "ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВОСЛАВИЕ" ХОТЯ БЫ УЖЕ ПОТОМУ, ЧТО У НЕЁ НЕТ ВОТ ЭТОГО ОСОЗНАНИЯ СОБСТВЕННОЙ СВОЕЙ ГРЕХОВНОСТИ как причины войны.



А отсюда - и всё уже прочее, почему она это делать не в праве.



…Мы даже сейчас уже можем продолжить ту фразу, которую прервали перед подглавкой о югославской войне: "…Косова поля не могут забыть они в точности так же, как женщина - первый оргазм. Хотят повторения ещё. И любой ценой".



Простите меня, люди добрые, за такое СОСЕДСТВО СВЯТОГО И ГРЕШНОГО, которое изобилует в этой статье! Не я это вместе поставил.



Такое уж это само бытие: прелюбодейно-зубастое, которое даже и всё то святое, что попадает в него, стремится тотчас разодрать в соответствии с его "own device", т. е. , собственным его УСТРОЙСТВОМ с присущим ему представлением о добре и зле и "том, что надо" (или, по Библии, "и поступили с ним как хотели" [Мф. 17: 12]) . А вышеозначенный нами рецепт достижения при нём всего его "успеха" един - не лишь для народов и "этносов" как "сообществ людей", но и для сообществ зверей , стаи хищников, где тот же "успех" - в виде тех же двух пунктов - / но уже по теории эволюции Дарвина / достигается тем, кто:



1. ) Вовремя совокупится друг с другом;



2. ) Вовремя покажет друг другу пасть.



Именно так "трансформируются" тут те 2 Начала. Следует знать, что иного и нет ничего в бытии - если, конечно же, нет и вправду ему ничего совершенно Иного, Внемирного, Третьего ("Бога нет") …, и этот наглядный его ОБРАЗ ЗВЕРЯ надо знать в лицо.



Так … не питайте в себе образ зверя этот … хотя бы православием!







P. S. И ещё два завершающие штриха, без которых картина была бы не полной.



Неприкрытость, открытость того, о чём мы сейчас говорили, такова, что … эти демонические существа изображены на гербах государств . Лишь посмотрите на эти гербы, чтобы дать ответ на такой вот по-детски простейший вопрос: Существо "ангельского" или демонического порядка на них нарисовано? (Детка, кто изображён на гербе?)



"…Не хищный зверь, орёл двуглавый…" - помнится, ещё при коммунистах заучивали стишок о советском гербе. Правда, геральдику и самих коммунистов порой упрекают в масонской направленности… Но как бы то ни было, от обычных тех ОБРАЗОВ ДЕМОНОВ, видимо, было не по себе даже им!



…И вот, после падения православного царства России (венчавшегося тем самым ОБРАЗОМ ДЕМОНА) , после ПАДЕНИЯ И БОЛЬШЕВИСТСКОГО ЦАРСТВА (находившегося "под пятой", как утверждают, масонства…) , - заместо того вообще, чтобы хоть как-то ЗАДУМАТЬСЯ О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ того и другого /да нет же; всё это … проигнорировали! /…, поспешили как можно скорей вернуть Образ Хищника, без которого, как видимо, стало, в свою очередь же, "не по себе" (и то, и другое уже … ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ!) .



Вот и глядит на нас … двухголовый уродец-мутант (на которого мы, очевидно, - и это в ядерное-то время - должны все равняться…) , истошно высунувший язык и вцепившийся петушиною хваткой - то ли в "скипетр", а то ли "державу", а то ли что-либо ещё, что при "исторически разных условиях" ему вставят в коготь… (Вот, ракеты "СС" не хватало…) ("Икона"!)



…Когда Христу поднесли римский динарий, то Он ответил: "Чей образ? " - в оригинале же, "ЧЬЯ ИКОНА? " - изображена? [Мф. 22: 20]. Чья икона? Что делает зверь на гербе? - Показывает пасть. Как правило.

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