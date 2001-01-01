Cочинение «О чем рассказала мне комната подруги (сочинение-описание)»

Я люблю бывать в гостях у своей подруги Алисы. Помню, как мне было интересно попасть к ней в первый раз.

Алиса — страстная любительница собак. Стены copyright ALL Soch . ru 2001-2005 ее комнаты увешаны плакатами с изображением собак различных пород. Алиса мечтает стать профессиональным кинологом и очень много времени уделяет подготовке к этому. Книжный шкаф моей подруги заставлен книгами и журналами по воспитанию, дрессировке и разведению собак. Алиса уже сейчас опытная дрессировщица. Ее собака Дик — большой лохматый пес — слушается ее беспрекословно и выполняет множество команд.

Письменный стол Алисы завален целой горой журналов, тетрадей, листочков, папок. Найти нужную вещь в этой груде постороннему человеку очень сложно, но моя подруга ориентируется в ней без труда. Алиса — девочка очень трудолюбивая, но убирать не любит. Она считает, что поддержание порядка на столе — бесполезное занятие.

На стуле лежит раскрытый альбом, в котором незаконченный карандашный набросок. Рисование — еще одно любимое дело Алисы. Она может, когда вырастет, стать оформителем детских книжек.

Рядом со столом, в углу, лежит матрасик Дика, большая обглоданная кость и резиновый мячик, а сам Дик сидит под столом и внимательно следит за своей хозяйкой.

Тяжелые книжные полки висят на стенах достаточно высоко — без стула до них не добраться. Здесь собраны книги любимых авторов Алисы — Крапивина и Булычева, а также разнообразная фантастика. Моя подруга очень любит читать и хочет собрать обширную библиотеку.

Роликовые коньки Алисы лежат у самой двери. Дик очень радуется, когда хозяйка берет их на прогулку, ведь тогда можно будет мчаться по дорогам рядом с Алисой и громко и радостно лаять!

Очень интересно побывать у моей подруги. У нее всегда появляется что-нибудь новое, к тому же она — любительница перестановок. Моя подруга не любит и не умеет скучать!