Cочинение «О женщинах, участвующих в Великой Отечественной войне»

«У войны не женское лицо» — этот тезис был верен на протяжении долгих столетий. Пережить огонь, ужас войны способны очень сильные люди, поэтому принято считать войну мужским делом. Но трагизм, жестокость, чудовищность войны заключается в том, что вместе с мужчинами плечом к плечу встают и женщины, которые идут убивать и погибать. Сущность войны противоречит человеческой природе, а тем более женской природе. Не было на свете еще ни одной войны, которую бы развязали женщины, никогда участие их в войне не считалось нормальным и естественным.

Женщина на войне - это неисчерпаемая тема. Именно этот мотив проходит через повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие. . . »



Героини этой повести очень разные. Каждая из них уникальна, обладает неподражаемым характером и неповторимой судьбой, сломанной войной. Этих молодых девушек объединяет то, что они живут ради одной цели. Эта цель - защитить Родину, защитить свои семьи, защитить близких им людей. А для этого необходимо уничтожить врага. Для некоторых из них уничтожить врага означает выполнить свой долг, отомстить за смерть близких и родных им людей.



Рита Осянина, потерявшая в первые дни войны мужа, производила впечатление очень твердой, сильной и уверенной в себе женщины, «у нее была работа, обязанность и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидить она научилась тихо и беспощадно» Война разрушила семью и Жени Комельковой, которая, « несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной» Но в её душе жила ненависть к фашистам, погубившим её семью и её саму. Молох войны пожирает все, не зная границ. Он разрушает жизнь людей. Но он может уничтожить и душу человека, разрушив, нереальный. Фантастический мир, живущий в ней. Галя Четвертак жила в придуманном ею мире, сказочном и прекрасном. Она «всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении». Этот созданный ею мир она пыталась перенести в реальную жизнь, постоянно что-то выдумывая.

«Собственно, это была не ложь, а желание, выдаваемые за действительность». Но война, у которой» не женское лицо», не пощадила хрупкий мир девушки, бесцеремонно вторгнувшись в него и разрушив его. А разрушение его всегда чревато страхом, с которым не смогла справиться молодая девушка. Страх же всегда преследует человека на войне: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Война пробуждает в душе человека не только страх -она обостряет все человеческие чувства. Женские сердца особенно чувственны и нежны. Рита Осянина внешне кажется очень твердой и строгой, но внутри это трепетный, любящий, переживающий человек. Её предсмертным желанием было позаботиться о сыне. «Сыночек у меня там, три годика. Аликом зовут,



Альбертом. Мама очень больна, долго не проживет, а отец мой без вести пропал». Но добрые человеческие чувства теряют смысл. Война повсюду устанавливает свою извращённую логику. Здесь любовь, жалость, сочувствие, желание помочь могут принести смерть тому человеку, в чьей душе зарождаются эти чувства. Лиза Бричкина, ведомая любовью и желанием помочь людям, гибнет в болоте. Война всё расставляет по местам. Она изменяет законы жизни. То, что никогда не могло бы произойти в мирной жизни, случается на войне. Лиза Б. , выросшая в лесу, знавшая и любившая природу, чувствовавшая себя в ней уверенно и комфортно, свой последний приют находит именно здесь. Её чистая душа, излучающая уют и тепло, тянущаяся к свету, скрывается от него навсегда. «Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплёвывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила». Соня Гурвич, стремившаяся доставить человеку радость, ведомая лишь чистым порывом души, наталкивается на немецкий нож. Галя Четвертак рыдает над убитой подругой, когда нельзя плакать. Ее сердце переполнено лишь жалостью к ней.

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