Cочинение «О животных»

Человек на протяжении всей жизни неразрывно связан с животными, братьями нашими меньшими. Это домашние любимцы и животные, которые уже стали членами семьи, без которых некоторые люди не мыслят своего существования. Сейчас редко встретишь семью, где нет кошки, собаки или еще какой-нибудь живности, животное это и друг, и помощник, и хороший пример воспитания для детей. Огромное количество пород кошек и собак дает право делать выбор в предпочтении определенного животного. А в древности даже поклонялись животным, обожествляли их.