Cочинение «О любви к Родине»
Из чего вырастает огромная любовь человека ко всему,что умещается в
одном слове Родина?
Идешь по улицам родного города,по его площадям и тихим переулкам и
сердцем своим ощущаешь:это твой город. Так же и Родина. Она есть у тебя,как
есть у тебя, как есть мать,небо над головой,рябина под родными окнами,
воздух,которым ты дышишь.
Любовь к Родине не объяснить,не увидеть человеческим взглядом. Ёе можно
лишь чувствовать,как чувствует жизнь появившийся на свет младенец. Она
захватывает тебя постепенно,проникая в самые потаённые уголки твоего
сердца. Она смешена с воздухом родного города. Мы дышим ею,пытаясь вобрать
в себя частичку маленького мира по имени "Родина". И в такие минуты мы,
как будто становимся единым целым,кончиками пальцев ощущаем ёе
безграничное тепло. Пожалуй,это чувство можно сравнить лишь с тем,что
испытывает ребенок,прижавшись к материнской груди. Так и мы,дети одной
земли,разбрелись кто куда в поисках неведомого счастья. Но каждый ребенок
рано или поздно возвращается,к теплу домашнего очага,давшему ему жизнь.
Любовь к Родине многогранна. Она задумчива,когда хочется поразмыслить,
остаться наедине с собой. Она стремительна и легка в минуты безмятежного
счастья. Но самое главное- вовремя суметь проявить её.
Я люблю свою Родину,свой город с его узкими улочками,щедро залитыми
светом,с пестротой реклам,с повседневной суетой и будничными заботами.
Какая бы она ни была- моя Родина,главное- она у меня есть. . .