Cочинение «О любви к Родине»

Из чего вырастает огромная любовь человека ко всему,что умещается в

одном слове Родина?

Идешь по улицам родного города,по его площадям и тихим переулкам и

сердцем своим ощущаешь:это твой город. Так же и Родина. Она есть у тебя,как

есть у тебя, как есть мать,небо над головой,рябина под родными окнами,

воздух,которым ты дышишь.

Любовь к Родине не объяснить,не увидеть человеческим взглядом. Ёе можно

лишь чувствовать,как чувствует жизнь появившийся на свет младенец. Она

захватывает тебя постепенно,проникая в самые потаённые уголки твоего

сердца. Она смешена с воздухом родного города. Мы дышим ею,пытаясь вобрать

в себя частичку маленького мира по имени "Родина". И в такие минуты мы,

как будто становимся единым целым,кончиками пальцев ощущаем ёе

безграничное тепло. Пожалуй,это чувство можно сравнить лишь с тем,что

испытывает ребенок,прижавшись к материнской груди. Так и мы,дети одной

земли,разбрелись кто куда в поисках неведомого счастья. Но каждый ребенок

рано или поздно возвращается,к теплу домашнего очага,давшему ему жизнь.

Любовь к Родине многогранна. Она задумчива,когда хочется поразмыслить,

остаться наедине с собой. Она стремительна и легка в минуты безмятежного

счастья. Но самое главное- вовремя суметь проявить её.

Я люблю свою Родину,свой город с его узкими улочками,щедро залитыми

светом,с пестротой реклам,с повседневной суетой и будничными заботами.

Какая бы она ни была- моя Родина,главное- она у меня есть. . .