Cочинение «О сфере деятельности Библеистики»

Библеистика, то есть просвещённость в познании Божьих законов и текстов Священной Библии, в наставший период нынешнего времени, своей основной предрасположенностью носит атеистический характер, где на пьедестале этих знаний восседает выдающийся философ Барух Спиноза. И уж так со временем сложилось, что Библеистика исследует Священную Библию ни с позитивной, а именно с негативной стороны и с той поры, когда человечество Свыше лишилось Божьих Пророков.



При этом позитивная ниша этой области и была впоследствии освоена разными религиозными конфессиями, которые образовались в периоде схоластического деразвития, когда через воззрения культа-богословия, в библейскую сферу вносили всевозможные извращения и искажения. Вот каким образом ныне бытующее богословие, со стороны различных религиозных концепций, очерняет противоречием Священную Библию. Так, посредством культа-богословия с позиции нынешних вероучений, позитивная ниша Библеистики была превращена в негативный аспект. Это злословие оскверняет Божье слово, как и Имя Всевышнего Бога.



Библеистики как таковой на сегодняшний день не существует, ибо эта сфера была утрачена в конце Библейских времён, с момента когда Свыше человечество было лишено Божьих Пророков и вошло в период схоластического деразвития. Многие непонимания, путают Библеистику с религиоведением, которое представляет собой научную дисциплину, анализируя аспекты религиозной литературы с точки зрения Науки.



Религиоведение как самостоятельная дисциплина сформировалась в Западной Европе, уделяя вниманию религиозной теологии, истории, юриспруденции, археологии, древним комментариям, переводу текста и многому другому, где вместе с этим особняком стоит атеистическая критика Библии, то, что и представляет Библеистику с отрицательной стороны в нынешнем времени. И чтоб понять конкретику в этом, с этим негативом, к примеру, сопряжены философские произведения Баруха Спинозы или же работы Зиновия Косидовского.



Вот поэтому, необходимо всё расставить по своим местам, чтобы не было путаницы в понятиях между Библеистикой и религиоведением, которые отождествляются на сегодняшний день, как одно и то же.



Вследствие этого представленная статья и должна восстановить былую позитивность в сфере деятельности Библеистики, судьбоносная роль которой была утрачена ещё с давнишних времён. Согласно книге Божьего Пророка Даниила - это время берёт своё начало с Новой эры, в ином понятии приблизительно 2460-ят лет тому назад. В соответствии с этим, все вопросы в представленной статье будут рассматриваться не с атеистической позиции или же, с богословской теологии от чьей-то стороны, а с точки зрения Божьих законов Святого Писания, то есть с позитивной стороны Библеистики. Будем надеяться, что возрождение библейской позитивности, вытеснит воззрение культа-богословия из сферы Священной Библии. И тогда Библеистика приобретёт прежнюю функциональность, которая была присуще этой дисциплине в эпохе, когда среди народов мира здравствовали Божьи Пророки.



Библеистика - это есть своего рода самостоятельная дисциплина, которая отождествляет собой облик Священного древа Жизни. Но это определение довольно расплывчато, значит, необходима конкретика в осмыслении этого образа. Поэтому нужно обратиться к Священному Писанию для того, чтобы понять, о чём ведётся речь. Из Священных текстов следует: в раю, где жили первые люди, «стояли» два Древа, одно из этих Древ называлось Древом Жизни, а другое именовалось Древом Познания добра и зла. Со временем первыми людьми было совершено грехопадение, то есть они без позволения Свыше вкусили «плод» от Древа Познания, тем самым люди стали смертными. Иными словами Древо Познание, можно отождествить с Древом смерти. . .



Библеистика - это, пожалуй, единственная ныне дисциплина, которая в какой-то мере единит Науку и Религию. Но, к сожалению, как такового единения между Наукой и Религией не существует, ибо научное сообщество развивало научную сферу в строго очерченных научных кругах. Вот поэтому вся Наука по своей сути, бытует сама по себе, то есть в отрыве от окружающего мира. Узкий взгляд на мир со стороны Науки, содействовал образованию прослоек интеллигенции и научной элиты. Эта среда разрешала различные вопросы ни во благо общества, а во имя научных интересов или для достижения частных выгод. В этом и есть невежество научной сферы в целом, несмотря на все достигнутые достижения с помощью Науки в развитии нынешней цивилизации. Потому что научная сфера радела за «чистую» Науку, а не за торжество Жизни, от чего и попирались жизненные устои.



Наука, в многообразии своих дисциплин, несёт с собою мысль к созиданию, развивая человеческое общество. Но вот когда научная интеллигенция отчуждена в обществе, то там происходит деградация посредством гниения анормальностями. Эта пагубная регрессивность свидетельствует о невежестве научного сообщества, что движет всю Науку ни во благо, а в ущерб прогрессу и человечеству. И насколько невежественна российская интеллигенция, можно судить исходя из того, если открыть глаза на то, с какими темпами гниёт российское общество от периферии к центру. Россия утопает в нищете и разрухе, будучи, находясь под довлеющей тяжестью колоссальных, природных богатств.



Разобщённость российской элиты с обществом и со страной в целом есть то самое бедствие, которое втаптывает Россию в трясину деградации по всем параметрам жизни. Всё это отражается в полной мере и на российскую власть, которая прозябая влачить под собою неповоротливые ноги. В этой своей болезненной неповоротливости, опрокидываясь на колени, власть норовит придать этому положению религиозный облик, чтобы происшедший конфуз не был предрешён через ракурс иного понятия.



Власть должна заниматься лишь делами управления, на то она и власть, чтобы управлять страной, а не народом. Для власти недолжно быть приемлемо вмешательство в хозяйскую, в экономическую или же в какую-либо иную деятельность в сфере жизни народа. Власть, управляя государством, не в состоянии при этом заботиться о народе. Благополучие народа находится в привилегии самого народа и более никого. Если власть возлагает на себя обязанность о благосостоянии народа, тогда власти свойственно выедать не только свой народ, но и себя в структуре управления. Для того чтобы всё это понять, ненужно академического образования, достаточно взглянуть на историческое прошлое, которое свидетельствует обо всём вышесказанном.



Российская власть существует сама по себе, в отрыве от народа. Между властью и народом образовалась пропасть отчужденности, о которой непринято говорить вслух из-за боязни перед этой напастью. Уж лучше не упоминать об этой горести, дабы не въелась она в душу, способная перечеркнуть, даже последнюю надежу на что-то хорошее. Российское общество не хочет понять, что тешит себя лишь иллюзией окрылённой надеждой к лучшему, от всего этого само по себе ничего хорошего не возникнет. Необходимо должное действие, то есть нужно совершить тот или иной шаг к нечто созидающему, а не к пережиткам всего того, через что сотрясало Россию к обветшалости.

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