Cочинение «О смысле жизни»

В одном из своих лирических стихотворений А. С. Пушкин спрашивал: Дар напрасный, дар случайный Жизнь, на что ты мне дана? Так поэт пытался понять смысл своей жизни, который казался ему неясным, темным. Сегодня мы уверенно говорим, что смысл жизни великого Пушкина заключался в создании непревзойденных образцов поэзии, прозы, драматургии, эпистолярного жанра. Нередко происходит именно так, и неясное самому человеку становится совершенно ясным его отдаленным потомкам. Вопрос о смысле жизни раньше или позже встает перед каждым человеком, и неважно, в связи с чем возникает этот сложный вопрос. Важно другое — как человек ответит на него, ведь от этого ответа будет зависеть очень многое. О смысле жизни люди задумывались еще в седой древности. С тех пор предлагалось так много объяснений, что их невозможно перечесть. "Смысл жизни в служении Богу", — утверждали христиане. "Смысл жизни в служении родине", — говорили мудрецы античности. "Смысл жизни в общественно -полезном труде", — утверждали отцы-правители из нашего недавнего прошлого. Неужели все эти утверждения ложны? Нет, но в каждом из них, взятом в отдельности, содержится лишь доля истины. Вопрос о смысле жизни можно считать одним из главных вопросов, стоящих перед человечеством. На мой взгляд, жизнь дается для того, чтобы исполнить в мире все, что назначено исполнить человеку. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына — вот необходимый минимум человеческих свершений. Мудрость этого высказывания заключается в том, что каждое из перечисленных дел как бы продолжает человека, проецирует его деятельность в будущее. Действительно, дом станет следом человека на земле: в нем будут слышаться смех, звучать песни, отмечаться праздники. Дерево станет свидетельством жиз- ни человека: дерево подарит прохладу в знойный день, будет поддерживать мир и лад, охранять покой. А сын станет родоначальником множества людей будущего, умеющих ценить и оберегать свою родину, трудиться на ее благо. Пройдет совсем немного времени, и следующее поколение задастся вопросом: "Зачем я живу? Зачем мне дана жизнь? Каждый ответит на него по-своему. И, вероятно, в этом заключается глубинный смысл разумного человеческого существования в огромной Вселенной.