Cочинение «О военных буднях - солдат герой»

Великой школой мужества и героизма навсегда останется в памяти людей Великая Отечественная война, получившая многогранное отражение в литературе 50 - 70-х годов. Концепция человека, как она утверждается литературой, с наибольшей убедительностью раскрывается в произведениях о Великой Отечественной войне.

Военные ситуации, исполненные особого драматизма, с их "предельной" заострённостью нравственного выбора, где человек обнаруживает себя "до дна" в добре и зле, мужестве и страхе, духовном взлёте и нравственном падении, позволяют писателям открывать в своём герое главное, выявлять идейно-нравственные основы его личности.

Образ человека рисуется писателями как бы в двух аспектах тесно взаимосвязанных: герой в противостоянии миру фашизма и герой в борьбе за подлинно - нравственные ценности в себе в разных ситуациях - фронтовых, госпитальных, тыловых. Второй аспект изображение потребовал от писателей заострения нравственно - гуманистической проблематики произведений. Советские писатели утверждают, что ценность человека на войне меряется не только выполнением боевых заданий. Есть ещё одна мера - его "нравственные установления", составляющие основу характера, двигательные стимулы. В этом смысле герой В. Быкова капитан Ивановский ("Дожить до рассвета"), учитель Мороз ("Обелиск"), партизан Левчук ("Волчья стая"), Степанида ("Знак беды") является важным художественной системы не только писателей Ю. Бондарева и В. Быкова, но всей советской военной прозы.

А. Т. Твардовский - известный поэт, журналист, общественный деятель. В своём творчестве он был поэтом - новатором. Сумевшим увидеть огромные изменения в жизни, сознании и быту народа в годы Великой Отечественной войны.

В течение всей жизни А. Т. Твардовского волновала и тревожила тема ответственности художника слова:

А где моё слово, что было бы подлинным,

Тем самым, которое временем спросится?

Пускай оно будет не самое громкое,

Но только бы правдой бестрепетной ёмкое.

Пускай не из стали оно, не навечно,

Но только бы слово от сердца, сердечное. . .

Читая эти строчки, я воспринимаю их как продолжение мотива, зазвучавшего в его творчестве со времени памятной книги "Про бойца":

А всего иного пуще

не прожить наверняка-

Без чего? Без правды сущей,

правды, прямо в сердце бьющей. . . .

С самого начала Великой Отечественной войны и до её завершения в качестве армейского корреспондента вместе с солдатами прошел молодой Твардовский трудными военными дорогами.

Одним из лучших произведений Твардовского я считаю всем известную поэму "Василий Тёркин". Читая её, словно разговариваешь со своим другом. Стихи легко запоминаются. Главный герой поэмы - весёлый парень с открытой душой.

Теркин - кто же он такой?

Скажем откровенно :

Просто парень сам собой

Он обыкновенный.

Герой поэмы близок и понятен мне. У Василия Тёркина не так много геройских поступков. Одного сбитого самолёта да взятого в плен языка вполне достаточно, чтобы убедиться в смелости и решительности героя в трудных ситуациях.

А сколько лишений приходится терпеть Василию Тёркину! Он мёрзнет, голодает, не имеет вестей от родных, его ранят. А он не унывает. Живет и радуется жизни. Мне кажется, сегодня этого качества так не хватает многим людям. Теркин не может не радовать своим жизнелюбием.

В кухне - с места- в бой.

Курит, ест и пьёт со смаком

На позиции любой.

Он может переплыть ледяную реку, тащить, надрываясь, языка. А как Тёркин играл на гармошке!

И от той гармошки старой,

Что осталась сиротой,

Как-то вдруг теплее стало

На дороге фронтовой.

Василий Тёркин - душа солдатской компании. Недаром товарищи любят слушать его то шутливые, то очень серьёзные рассказы.

Вот они лежат третьи сутки в болотах. Идет дождь, злой кашель терзает грудь. Даже покурить нельзя, так как спички размокли. Третий день "кишка кишке кукиш кажет".

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