Cочинение « ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО»

Я пришла из школы, поела и начала делать copyright ALL Soch . ru 2001-2005 уроки. Мои мама и папа пришли позже. Когда они вошли, я услышала слабое мяуканье и подумала, что оно донеслось с улицы. Подбежав к маме, я увидела у нее в 1>уках платок, а в нем. . . котенок! Мама объяснила, что взяла его у знакомой. Я была в восторге. Когда этого очаровашкуЧ&несли в комнату, он ' разу прыгнул на диван. Я взяла игрушку и начала играть с котенком. Игрушку котенок сразу взял в зубы и куда-то потащил.

Окраска у котенка необыкновенная, какая-то волшебная. Мы долго думали, как его назвать. Папа сказал, что кошечка похожа на Багиру. Мама сравнивала ее с принцессой и говорила, что ее следует назвать Дивной. Мне больше хотелось назвать ее Джульеттой. Потом все согласились и назвали ее Джульеттой.

Теперь я играю со своей кошечкой, кормлю и ухаживаю за ней. Это стало моим любимым занятием.