Cочинение «ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА.»

Это было в сентябре. Я встал рано утром, глянул в окно и увидел голубое, ясное и безоблачное небо. Воздух был так чист, что «весь день стоял как бы хрустальный». Я позавтракал и решая сделать прогулку. Позвал товарища. Он согласился. Мы отправились в лес. Сперва мы шли городом. Потом спустились вниз к реке. Река была безлюдна. Дальше мы шли по скошенному лугу. Он был безжизненным, лишь изредка пробегала полевая мышь. Но вот и лес. На деревьях мы увидели множество разнообразных листьев. Здесь были: золотистые листья клена, желтые листья березы и красные листья осины. Но больше всего нам понравились кисти рябины. Они наполняли лес своей красотой. В лесу было так весело и красиво, что нам не хотелось уходить. Мы вышли на лесную тропинку. Лес кончился. Тропинка нас вывела на обширное поле. Мы идем полем. Рожь была скошена и убрана. Поле было пустое, "лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде". После поля мы очутились недалеко от луга. Мы прошли по лугу. Вот и город. Мы пришли домой.



После этой прогулки мы решили в следующий выходной сделать тоже такую прогулку. Подошел выходной, но погода нам помешала. Она была неудовлетворительная: небо было серое, мрачное, облака низкие, в воздухе было пасмурно и сумрачно. "Ложился на поля туман". Было очень скучно. Деревья были унылы и голы. Листья были мокрые, тяжелые и почерневшие. Леса печально обнажались. "Приближалась довольно скучная пора". Мы больше не ходили на прогулку.