Cочинение «Об Апокалипсисе»

Удивительно, но у русских людей всё ещё сохраняется противоядное отторжение фашизма . И если я привёл здесь в эпиграф цитату из вышеозначенного бредового опуса, то, верно, речь пойдёт против фашизма , а вовсе не "за". В какой-то иной национальной среде это могло бы звучать совершенно иначе. Ведь обычно цитата, которая взята в эпиграф, лишь предваряет мысль автора. И, скажем, марксист цитирует Маркса, и дальше уже развивает свою собственную марксистскую мысль. Христианин же приводит Христа, и дальше продолжает уже в этом же духе… …Но вот, невозможно, в русском контексте, процитировать Гитлера, и дальше уже развивать свою мысль в "духе гитлеризма"… Цитата эта, для любого нормального человека, поймётся именно по принципу отталкивания , а не "принципу притяжения". И даже … русские фашисты вряд ли начинают трактаты свои с цитаты "основоположников"… В этом есть что-то постыдное… В этом есть то, что надо скрывать, и скрывать, и скрывать… Даже им. И цитировать Гитлера вовсе не в "эпиграфе-шапке", а где-нибудь в "потаённых местах", "на задворках"… В этом есть даже что-то … порнографическое . Может быть, неприятное, но зато очень верное, в отношении Гитлера, слово. Другим словом его не заменить. И так как "сл О ва из песни не выкинешь", то мы здесь будем вынуждены его применять. И в приведённой в эпиграф цитате, Гитлер лишь порнографически выразил то, что …



- вот, об этом-то и вся речь в дальнейшем



"Сегодня в России в открытую призывают к войне" - хотел было я написать. А после подумал и понял, что всё относительно. И так, как это делал Гитлер, сегодня в России пока ещё делать нельзя. "Ещё рано". Сказывается общая православная культура русского народа, общая его стыдливость , - в результате чего делать это надо не "в открытую", а прикрыто .



(Хотя и как знать: может быть, новое поколение, воспитанное на бесстыжей западной "поп-культуре", очень скоро преодолеет и этот "комплекс"…, и окажется так, что российская земля способна рождать не только своих "Платонов и быстрых разумом Невтонов", но и прямолинейных до выражения идей своих Гитлеров…) Но если сравнивать с временами при социализме, то уже и сейчас степень этой неприкрытости весьма велика.



Сравнение №2. С социализмом



Тогда, при социализме, у нас был очень красивый миф, что "передовая в мире страна" окружена со всех сторон государствами, так скажем, "менее передовыми". В результате чего, она себя вынуждена от некоторых из них защищать. …Некоторые же из них пребывают и вовсе в той степени "капиталистического озлобления", что по-человечески с ними говорить очень трудно. Приходится применять в качестве "аргумента" военную мощь. Но ОБРАЗ-ТО БЫЛ - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ . Это У НИХ был "Образ Зверя", а не у нас . Во всяком случае, этот образ зверя у нас тогда в открытую не исповедовали .



А что же сейчас?



О том "фиговом листе", которым прикрыт сегодня у нас Образ Зверя



"Лист" этот снимается очень легко. Достаточно лишь вообразить себя неким … "рекламным агентом", дабы - тот "товар", который вырабатывают сегодня у нас политики, академики и учёные "представить лицом" в виде какого-нибудь "кричащего лозунга"…, - чтобы получить всё те же сентенции фюрера.



Вот только "лозунгами" такими у нас "кидаться" пока непри/вы/ли/чно. - Не тоталитаризм ведь ещё, а эпоха "буржуазного разложения", когда ФИГурирует мода . А модно - прикрывать это всё разными тонкомарлевыми фасонами. То "под православие", то "под современность", то под "славянское братство"… Но вот, - скинем "фасон". Какова квинтессенция самых модных сегодня у нас концепций исторического развития? (…Когда резко "не в моде" стал Ленин и Маркс…,) Тут называют, как правило, Льва Гумилёва. Хорошо, поцитируем Льва Гумилёва: "…Для того, чтобы население ощутило себя этносом, понадобился подвиг. На Куликово поле вышли жители разных княжеств: суздальцы, владимирцы, москвичи, ростовцы, псковичи, а вернулись оттуда: РУССКИЕ, представители единого русского государства".



"Невинная" на первый взгляд цитата. …Но вот, начитавшись такого, дальше начинают уже рассуждать: "Что такое народ? ". Народ - говорят - это такая национальная общность, которая:



1. ) Может себя называть словом "Мы". Но этого мало; и потому:



2. ) Себя противопоставить "не?Мы".



То есть, нужен враг . И вправду: внешняя агрессия сплачивает народ изнутри. Народы: не только родились на свет (отделившись от прочих народов) в результате какой-нибудь битвы, но и вынуждены в дальнейшем "подпитывать" своё бытие с помощью битв.



- Ну чем вам не точное воспроизведение приведённой здесь нами в Эпиграф цитаты из Гитлера?! … ("Mein Kampf" - "Моя битва") Отсюда следует так называемая концепция "этногенеза" Льва Гумилёва.



То есть, "рождения народов".



О концепции "этногенеза"



Народы - как и человек - рождаются, переживают период расцвета, упадка, потом даже старческого дряхления (и даже маразма) , и умирают. В среднем, на жизнь народу отпущена 1000 лет. …Если посмотреть на русский народ, то эта 1000 лет сейчас как раз истекает . И переживает сейчас он не что-то иное, как упомянутый "период старческого дряхления (и даже маразм) ". Не сомневаемся.

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