Cочинение «Об Икаре и Дедале из кн. «Легенды и мифы Древней Греции»

Еще в глубокой древности люди мечтали о том, чтобы овладеть небом. В легенде, которую создали древние греки, отразилась эта мечта. Величайшим художником, скульптором и архитектором Афин был Дедал. Он высекал из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они казались живыми. Много инструментов изобрел Дедал для своей работы, например такие, как бурав и топор. Жил Дедал у царя Миноса, и не хотел Минос, чтобы его мастер работал для других. Долго думал Дедал, как ему бежать с Крита, и наконец придумал.



Он набрал перьев. Скрепил их льняными нитками и воском, чтобы изготовить из них крылья. Дедал работал, а его сын Икар играл возле отца. Наконец Дедал окончил работу. Привязал он крылья на спину, продел руки в петли, что были укреплены на крыльях, взмахнул ими и плавно поднялся в воздух. С изумлением смотрел Икар на отца, который парил в воздухе, словно птица.



Дедал спустился на землю и сказал сыну: «Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не спускайся слишком близко к морю, чтобы соленые брызги не могли смочить твои крылья. Не поднимайся и слишком высоко, близко к солнцу, чтобы жара не растопила воск, тогда разлетятся все перья. За мной лети, не отставай от меня».



Отец с сыном надели крылья и легко поднялись в воздух. Часто оборачивался Дедал, чтобы посмотреть, как летит его сын. Быстрый полет забавлял Икара, все смелее взмахивал он крыльями. Икар забыл наставления отца. Сильно взмахнув крыльями, он взлетел высоко, под самое небо, чтобы приблизиться к солнцу. Палящие лучи солнца растопили воск, который скреплял перья крыльев, перья выпали и разлетелись далеко по воздуху, гонимые ветром. Взмахнул Икар руками, но нет на них крыльев. Упал он со страшной высоты в море и погиб в его волнах.



Дедал обернулся, смотрит по сторонам. Нет Икара. Громко стал звать он сына: «Икар! Икар! Где ты? Откликнись!» Нет ответа. Увидал Дедал в морских волнах перья и понял, что случилось. Как возненавидел он свое искусство и тот день, когда задумал спастись с Крита воздушным путем!



А тело Икара долго носилось по волнам моря, которое с тех пор стало называться Икарийским. Дедал же продолжал свой полет и прилетел в Сицилию.