Cочинение «Образ Максима Березовского»

Он, первый из триумвирата великих композиторов, которые прославили музыкальное искусство XVIII столетия, – Березовский, Бортнянский, Ведель, – стал настоящим первопроходцем во всех сферах профессиональной отечественной музыки: хоровой, инструментальной, оперной. Этому талантливому композитору принадлежат образцы духовного концерта нового типа, концертный вариант литургии, первая соната для скрипки и чембало, первая отечественная опера в жанре итальянской.



Творчество Березовского пришлось на то время, когда на смену барокко уже шел новый стиль – классицизм, формировалось новое художественное мышление, новые жанры в литературе и искусстве. Он вбирал в себя лучшие черты барокко и раннего классицизма, синтезировав их в новое художественное качество неизмеримой красоты звучания и благородства формы, драматизма и одухотворенности образов.



Максим Березовский родился в 1745 году в городе Глухове в небогатой казацкой семье, учился в знаменитой Глуховской певческой школе, где очень быстро овладел не только искусством пения, а и игре на разных музыкальных инструментах. Со временем талантливого юношу пригласили в Санкт-Петербург в придворную капеллу, где он успешно выступил и как церковный певчий, и как оперный певец, и как капельмейстер, и как исполнитель-инструменталист, и как хоровой композитор. Во всех этих жанрах ощущался неизмеримый талант и изысканность стиля Максима Березовского.



В двадцать четыре года молодой певец, музыкант и композитор уехал в Италию на обучение. Там он успешно сдал экзамен на звание академика Болонской филармонической академии, написал оперу «Демофонт», знаменитую Сонату для скрипки и чембало, ряд хоровых произведений.



Тем не менее, таланту Березовского так и не судилось реализоваться. Во время высочайшего подъема композитор вынужден был вернуться в Петербург, снова в Придворную певческую капеллу. В тот Петербург, где годами не платили денег, не заказывали опер и инструментальных произведений, где его талант был унижен и растоптан. Максиму обещали место директора Кременчугской музыкальной академии, однако этому проекту не суждено было осуществиться – талантливого и успешного композитора назначили… обычным церковным певчим! Постоянная нужда, невозможность найти применение своим творческим силам привели композитора к нервному недугу. По возвращению из Италии еще три года соревновался с циничной судьбой талант Березовского. Однако, так и не смог победить ее. В тридцать два года Максим Березовский покончил жизнь самоубийством… Иронической насмешкой после смерти гения стало письмо управляющего императорскими театрами к театральному казначею о необходимости выдачи заработанного композитором (и не полученного на протяжении трех лет!) жалованья на погребение его тела. Вот как гибли украинские таланты на службе у русского царизма.