Cочинение «Образ русского солдата в произведениях о Великой Отечественной войне»

Прошло уж более полувека со времени окончания Великой Отечественной войны, а память вновь и вновь возвращает нас к тем героическим и трагическим дням. Отмечая год назад пятидесятилетие Великой Победы, наша страна чествовала своих ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом остается все меньше и меньше. Величественные и скромные памятники их погибшим товарищам разбросаны по всей нашей необъятной земле. Завершено строительство мемориала на Поклонной горе. «Поклонимся великим тем годам», — как бы призывает колокольный звон, встречающий всякого, кто приходит сюда. Мы вглядываемся в лица фронтовиков и стараемся представить, какими они были тогда, в те «сороковые, роковые. . . ».



Вспоминаются страницы прочитанных о войне книг, рассказывающих великую правду о ратном подвиге наших предков, который они совершили «не ради славы — ради жизни на земле».



* Да, сделали все, что могли, мы,

* Кто мог, сколько мог и как мог.

* И были мы солнцем палимы,

* И шли мы по сотням дорог.

* Да, каждый был ранен, контужен,

* А каждый четвертый — убит.

* И лично отечеству нужен,

* И лично не будет забыт.

* Борис Слуцкий



В трилогии Константина Симонова («Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето») последовательно освещаются основные этапы Великой Отечественной войны, в ней повествуется о том, как вчерашние мальчишки становились солдатами, осознавали свою личную ответственность за судьбу родины. Вот перед нами образ Синцова. До войны он — штатский, журналист, человек сугубо мирной профессии. Война вовлекает его в свой бурный и стремительный водоворот. И мирный, на первых порах беспомощный в военном деле человек превращается в воина, солдата. Миллионы людей, которые не родились солдатами и не были профессиональными военными, взялись за оружие, чтобы отстоять отчизну. Синцов — один из миллионов.



В другом герое трилогии, Серпилине, К. Симонов запечатлел черты воина и полководца. Запоминаются его честность и бесстрашие, справедливость и требовательность, гуманизм и принципиальность. Не случайно Серпилин играет главную роль в оценке событий. Характер Сериилина дан в развитии. Герой прошел множество тяжких испытаний до войны и во время войны. Жизнь его была порой столь драматичной, что требовались незаурядные душевные силы, чтобы все вынести, не дрогнуть, выстоять и победить. Не раз он жестоко расплачивался за свою прямоту, готовность отстаивать справедливость. И всегда, при любых обстоятельствах, он оставался человеком и проявлял благородство и честность. Генерала Серпилина отличает то, что он всегда думает о людях. Он стремится беречь солдат, не подвергать их бессмысленной опасности. Вот почему Серпилин возмущается действиями командира полка Барабанова, который под Новый год в пьяной удали, не взвесив свои силы, приказал без подготовки наступать, отбить у немцев высоту, и в результате полк понес неоправданные потери.



Жизнь генерала Серпилина трагически обрывается: он погибает от осколочного ранения в мае 1944 года, в период наступления наших войск, так и не увидев победы. Его гибелью писатель подчеркивает, «какой ценой завоевано счастье», какими героическими усилиями досталась нам победа.



По определению писателя Юрия Бондарева, героизм — это преодоление самого себя. Своих героев Бондарев ставит в самые тяжелые, самые трагические обстоятельства. «Все горело, рвалось, трещало». . . «горячим казался даже снег» — в таких ситуациях действуют персонажи повестей «Батальоны просят огня» и «Горячий снег». И здесь, среди крови и смерти, человек просто и незаметно делает обычное и святое дело — защищает Родину. Капитан Борис Ермаков сбежал из госпиталя, не желая отрываться от своей части. Приказ о наступлении — радость для Бориса. С воспаленными от бессонницы глазами, в прожженной, пропахшей порохом гимнастерке он ведет бой в тылу противника, понимая, что поддержки не будет и что батальон обречен на гибель. Но и перед лицом смерти Ермаков не изменяет чувству долга, не падает духом, а вершит свой незаметный подвиг, даже не сознавая этого. О таких, как Серпилин и Ермаков, писал поэт-фронтовик Григорий Поженян:



А почестей мы не просили, не ждали наград за дела, Нам общая слава России солдатской наградой была. Перед моим мысленным взором проходят и другие литературные герои-фронтовики: Андрей Соколов из «Судьбы человека» Михаила Шолохова, лейтенант Плужников и старшина Васков из повестей Бориса Васильева «В списках не значился» и «А зори здесь тихие. . .

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