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Cочинение «Общая характеристика культуры средневековья»

Цивилизация европейского средневековья представляет собой качественно своеобразное целое, являющееся следующей после Античности ступенью развития европейской цивилизации. Переход от Античного мира к Средним векам был связан с падением уровня цивилизации: резко сократилась численность населения (со 120 млн. чел. в период расцвета Римской Империи до 50 млн. чел. к началу VI в. ) , пришли в упадок города, замерла торговля, примитивный государственный строй пришел на смену развитой римской государственности, всеобщая грамотность сменилась неграмотностью большинства населения. Но в то же время нельзя рассматривать Средние века как некоторый провал в развитии европейской цивилизации.

В этот период сформировались все европейские народы (французы, испанцы, итальянцы, англичане и др. ) , сложились основные европейские языки (английский, итальянский, французский и др. ) , образовались национальные государства, границы которых в целом совпадают с современными. Многие ценности, воспринимаемые в наше время как общечеловеческие, представления, которые мы считаем само собой разумеющимися, берут свое начало в Средних веках (идея ценности человеческой жизни, представление о том, что безобразное тело не препятствие для духовного совершенства, внимание к внутреннему миру человека, убежденность в невозможности появления в общественных местах в обнаженном виде, идея любви как сложного и многогранного чувства и многое другое) . Сама современная цивилизация возникла в результате внутренней перестройки цивилизации средневековой и в этом смысле является ее прямой наследницей.

В результате варварских завоеваний на территории Западной Римской империи образовались десятки варварских королевств. Вестготы в 419 г. основали в Южной Галлии королевство с центром в Тулузе. В конце V - начале VI века Вестготское королевство распространилось на Пиренеи и в Испанию. Столица его была перенесена в город Толедо. В начале V в. свевы и вандалы вторглись на Пиренейский полуостров. Свевы захватили северо-запад, вандалы некоторое время жили на юге - в современной Андалузии (первоначально называлась Вандалусия) , а затем основали королевство в Северной Африке со столицей на месте древнего Карфагена. В середине V. в. на юго-востоке современной Франции образовалось Бургунское ко- ролевство с центром в г. Лионе. В Северной Галлии в 486 г. возникло королевство франков. Его столица находилась в Париже. В 493 г. остготы захватили Италию. Их король Теодорих царствовал более 30 лет в качестве "короля готов и италиков". Столицей государства был город Равенна. После смерти Теодориха остготскую Италию завоевала Византия (555 г. ) , но ее господство было непродолжительным. В 568 г. Северную Италию захватили лангобарды. Столицей нового государства стал город Павия. На территории Британии к концу VI в. образовалось семь варварских королевств. Созданные германскими племенами государства непрерывно воевали между собой, их границы были непостоянны, а существование большинства из них недолговечно.

Во всех варварских королевствах германцы составляли меньшинство населения. (от 2-3% в остготской Италии и вестготской Испании до 20-30% в государстве франков) . Поскольку в результате удачных завоевательных походов франки расселились впоследствии на значительной части территории бывшей Западной Римской империи, доля германских народов в среднем несколько увеличилась, но концентрация франков в Северной Галлии сократилась. Отсюда следует, что история средневековой Западной Европы - это история по преимуществу тех же самых народов, что населяли ее в эпоху античности. Однако общественный и государственный строй на завоеванных территориях существенно изменился. В V-VI вв. в пределах варварских королевств сосуществовали германские и позднеримские институты. Во всех государствах была проведена конфискация земель римской знати - в больших или меньших масштабах. В среднем, перераспределение собственности затронуло от 1/3 до 2/3 земель. Крупные земельные владения раздавались королями своим дружинникам, которые тут же переводили оставшихся в римских виллах рабов в положение зависимых крестьян, уравнивая их с колонами.

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