Cочинение «Общественная мысль в годы царствования Александра III»

Внутренняя политика Александра III (1881 – 1894) была последовательной, в её основе лежал комплекс вполне определенных представлений о том, какой должна стать Россия. Александр III был консерватором по природе, воспитанию, жизненному опыту. Его убеждения сформировались под влиянием горького опыта борьбы правительства и революционеров-народников, свидетелем которой он был и жертвой которой стал его отец – Александр II.



Наставления К. П. Победоносцева, видного идеолога русского консерватизма, нашли в лице нового монарха благодарного, готового им следовать ученика. Удалив от власти либеральных министров (Д. Н. Милютина, М. Т. Лорис-Меликова, А. А. Абазу и др. ), казнив по приговору суда первомартовцев, царь твердо объявил о намерении утверждать и охранять самодержавие. Александр III верил в историческую миссию России, в самодержавие, призванное вести её дорогой побед, в православие, духовную опору народа и власти. Самодержавная власть, полагал царь, должна помочь растерянному обществу обрести почву под ногами, окружить его заботой и опекой, строго наказывать за непослушание. Александр III ощущал себя отцом большого семейства, нуждающегося в его твердой руке. Политика в крестьянском вопросе. В 1881 г. был принят закон об обязательном выкупе крестьянами их наделов. По существу, это была ликвидация временнообязанного состояния (выполнение указа затянулось до 1917г. ). Выкупные платежи были снижены на 1 рубль (средний выкуп равнялся 7 рублям), в 1883–1886 гг. – поэтапно отменена подушная подать. Проблему крестьянского малоземелья пытались решить организацией переселения крестьян (1889), учреждением Крестьянского банка для кредитования покупки земли, облегчением аренды государственных земель. В 1893 г. царь подписал закон, разрешавший проводить переделы земли между общинниками не чаще, чем каждые 12 лет, а семейные разделы осуществлять только с согласия сельского схода. Продавать надел или отдавать его в залог запрещалось. Этот закон наиболее ярко характеризует политику Александра III в крестьянском вопросе, её покровительственный, патриархальный характер.



В общине царь видел единственный гарант стабильности на селе, своеобразный щит, предохраняющий крестьянина от утраты надела, от беспросветной нищеты, от превращения в лишенного средств существования пролетария. Крестьянская политика 80–90-х гг. , с одной стороны, опекала крестьянство, защищала его от новых экономических реалий, но с другой – поощряла пассивных и безынициативных, слабо помогала активным и энергичным. Политика в рабочем вопросе. Законами 1882– 1886 гг. были заложены основы рабочего законодательства: запрещен труд детей, не достигших двенадцатилетнего возраста; запрещен ночной труд женщин и несовершеннолетних; определены условия найма и порядок расторжения договоров рабочих с предпринимателями. Полицейские мероприятия. Распоряжение об «Усиленной охране» (1881) разрешало вводить особое положение в неблагонадежных губерниях. Губернатор и градоначальник могли сажать в тюрьму подозрительных лиц на срок до трех месяцев, запрещать любые собрания и др. Во всех крупных городах были созданы «отделения по охране порядка» с функциями политического сыска и обширной агентурой. Мероприятия в области печати и просвещения. Новые «Временные правила о печати» (1882) устанавливали жесточайшую цензуру и давали возможность беспрепятственно закрывать неугодные издания. Министр просвещения И. Д. Делянов прославился разработкой нового университетского устава, лишавшего университеты автономии (1884), и публикацией циркуляра о «кухаркиных детях», запретившего принимать в гимназию детей мелких лавочников, кучеров, лакеев, поваров. Контрреформы 1889–1892 гг. Закон 1889г. учреждал должность земского начальника.



Земские начальники получали административные и судебные полномочия, могли отрешать от должности сельских старост, подвергать телесным наказаниям, штрафу, аресту крестьян. Назначались они правительством из числа местных потомственных дворян. Закон 1890 г.

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