Cочинение «Обыкновенный фашизм»

Сказать о них звери - мало. Фашист - больше, чем зверь. Это изверг, людоед. Кровь, человеческая кровь, истребление людей - вот, что питает фашиста, вот что держит его на ногах.

Мы никогда не простим кровавому Гитлеру смерть наших отцов и дедов! Никогда! Примеры истязаний фашистов над советскими людьми можно приводить бесконечно. Об этом больно вспоминать, но забывать об этом нельзя. Именно поэтому, несмотря ни на что, я приведу несколько примеров фашистского зверства.

В Бресте на футбольном поле фашистские изуверы начали расстреливать людей поодиночке. На глазах у матерей расстреливали их детей. Расправа продолжалась около часа. Оставшимся в живых фашистский офицер скомандовал: "Бегите!"- и толпа побежала. Вслед бегущим застрочил пулемет. . .

Под Калачом ранним июльским утро немцы открыли сильный минометный и артиллерийский огонь. Бойцы Красной Армии собрались дать фашистам отпор, но, выглянув из окопов, они увидели страшную картину. Около ста женщин, низко склонив головы, медленно шли по направлению к окопам, а позади них двигались вражеские танки, и то и дело раздавались пулеметные очереди по советским женщинам. Вот какой коварный, зверский, подлый поступок совершили фашисты.

В селе Ивищи Изноковского района Смоленской области немцы заперли в церкви полсотни пожилых людей и подожгли её.

Эти и другие письма, дневники, листовки военных лет, посмертные записки, найденные в гильзах, ветхие солдатские треугольники со штемпелями полевой почты, фотографии, вырезки из газет. . . Какое в них богатство чувств и мыслей! Собранные воедино, они воссоздают страницы героического прошлого, уже ставшего историей. Историей, которая не стареет от времени и всегда остается в памяти народной.