Cочинение «Объясните значение термина «серебряный век»»

На рубеже XIX и XX веков радикально изменились буквально все стороны жизни России — экономика, политика, наука, технология, культура, искусство. Новая эпоха историко-культурного развития отличалась стремительной динамикой и острейшим драматизмом. Переход от классической литературы к новому литературному направлению сопровождался далеко не мирными процессами в общекультурной и внутрилитературной жизни, неожиданно быстрой сменой эстетических ориентиров, кардинальным обновлением литературных приемов. Особенно динамично развивалась в это время русская поэзия. Позднее поэзия этой поры получила название «поэтический ренессанс», или «серебряный век». Эпитет «серебряный» подразумевает индивидуальность и особое сияние (не блеск!), одухотворенность целого созвездия неповторимых художников слова этого времени. Возникнув по аналогии с понятием «золотой век», традиционно обозначавшим пушкинский период русской литературы, это словосочетание поначалу использовалось для характеристики вершинных явлений поэтической культуры XX века — творчества А. Блока, А. Белого, И. Анненского, А. Ахматовой, О. Мандельштама и других блестящих мастеров слова. Однако постепенно термин «серебряный век» стали относить ко всей художественной культуре России конца XIX — начала XX века: это символизм, акмеизм, «неокрестьянская» и частично футуристическая литература. В писательской среде возникла тяга к объединению между близкими по мировоззрению и эстетике литераторами, художниками, философами. Поэтому новые литературные направления, как правило, развивались из деятельности небольших писательских кружков, объединявших писателей со сходными взглядами на поэзию, искусство. Именно разная оценка возможностей и предназначения человека разводит поэтов по разным руслам единой литературы. Реализм на рубеже веков продолжал оставаться масштабным и влиятельным литературным направлением. Модернистскими принято считать прежде всего три литературных течения, заявивших о себе в период с 1890 по 1917 год. Это символизм, акмеизм и футуризм. Символизм — самое крупное из модернистских течений, возникших в России. Начало его теоретическому самоопределению было положено Д. С. Мережковским. Центральное место в поэзии он отводил символу. а) На начальном этапе своего существования символизм отражал декадентские тенденции — уныние, страх перед жизнью, неверие в возможности человека: Мы — над бездною ступени, Дети мрака, солнца ждем, Свет увидим и, как тени, Мы в лучах его умрем. Д. Мережковский К группе декадентских поэтов принадлежали З. Гиппиус, В. Брюсов, Н. Минский, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. б) Но затем в символизм влились новые поэты, существенно обновившие облик течения: А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и другие. С их приходом многие из символистов пересмотрели свои взгляды на литературу, и символизм стал важным фактором русской культурно-духовной жизни. Для творчества символистов новой школы характерно стремление к высшему идеалу, вера в высокое предназначение искусства и призыв к объединению людей. Они проповедовали слитность творчества и религии, культ формы (символа), музыкальность стиха: Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя. . . Не потому, что я Ее любил, А потому, что я томлюсь с другими. . . И. Анненский Воплощение мечтаний, Всемогущего игра, Этот мир очарований, Этот мир из серебра!Акмеизм. В литературное объединение «Цех поэтов» вошли Н. Гумилев, С, Городецкий, М. Кузмин, О. Мандельштам, А.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--