Cочинение «Обзор современной шведской литературы»

В современной шведской социологии всячески подчеркивается «исключительность» страны как следствие «благоденствия», неучастия в мировых войнах. Действительно, военный нейтралитет способствовал развитию национальной экономики, однако процессы буржуазного развития в Швеции ничем, по существу, не отличались от этих процессов в других странах капитализма. Немалое влияние на общественную жизнь и культуру Швеции оказали события первой мировой войны и Октябрьской революции в России. Раскол в социал-демократическом движении привел в 1921 году к образованию Коммунистической партии Швеции. В литературе усиливается размежевание сил. Консервативному лагерю, отстаивавшему принцип «искусство для искусства», противостояли писатели реалистического направления, ратовавшие за тесную связь искусства с действительностью. Огромное значение имел союз «Кларте», возникший в 1924 году как филиал международной организации, возглавлявшейся Анри Барбюсом.



Журнал «Кларте» (1924—1939) проповедовал социалистическую идеологию (правда, не всегда последовательно). Широкое распространение в литературе получают и различного рода модернистские течения.



Настроения растерянности перед событиями войны выразил Пер Лагерквист (1891—1974) в поэтическом сборнике «Страх» (1916). В его лирике, прозе и драматургии человек представлен в резком конфликте с окружающей средой. Однако основные черты характера людей и эпохи писатель подает в экспрессионистской манере, как абсолютные, вечные, а условия действительности — абсурдные (трактат «Современный театр», 1918; автобиографический роман «В мире гость», 1925; «стриндберговские» драмы «Невидимый», 1923; «Король», 1932 и др. ). Писатель скорбит по поводу гибели цивилизации, рисует гротескные образы современных буржуа, но пока не идет дальше мрачного пессимизма и иррациональной философии. Наибольшее значение имеют его антифашистские произведения, обретающие историческую конкретность и ясный политический смысл. В повести «Палач» (1933) резко обличается деспотизм. . В романе «Карлик» (1944) писатель также обращается к исторической теме. Действие происходит в Италии в эпоху Возрождения. Носителем зла является горбун, придворный шут, открыто и шаржированно повторяющий поступки господ, скрывающих свое истинное «я».



В творчестве многих писателей критического реализма, противостоявших искусству декаданса, находят глубокое осмысление существенные стороны современной жизни. Таковы романы многотомного «бергслагенского» цикла Ялмара Бергмана (1883—1931). «Семейная хроника» под его пером приобретает характер большого обобщения. Если первые романы серии были проникнуты пессимизмом, а в стиле их явно проступали черты «натуралистического клише», то в романах, написанных после первой мировой войны, картины жизни предстают без налета фатализма. Теперь для писателя главное заключено в последовательном ниспровержении социального зла, в резкой критике буржуазного общества, обреченного ходом истории.



Центральное место в цикле занимает сатирический роман «Маркуреллы из Вадчепинга» (1919). Не все романы «бергслагенского» цикла равнозначны. На некоторых из них лежит печать религиозного морализирования, фатализма. Однако роман «Клоун Як» (1930) достойно завершает путь Бергмана-реалиста. Здесь во весь рост поставлен вопрос о назначении искусства, о положении художника в буржуазном обществе.

Писатели, принадлежавшие к «статарской школе», были в большей степени связаны с традицией раннепролетарской литературы. * Ивар Лу-Юханссон (род. в 1901 г. ), Муа Мартинсон (1890—1963) и др. происходили из среды «статаров» , хотя творчество каждого из них часто выходило за границы собственно крестьянской и батрацкой тематики. Понятие и основные принципы этого направления были выдвинуты Лу-Юханссоном в статье «Статарская школа в литературе» (1938): продолжая традицию литературы «о коллективе», бороться с индивидуализмом буржуазного искусства, обратиться к изображению жизни людей труда.



Муа Мартинсон обращаетсяк разработке темы положения женщины-труженицы —«Сыновья Салли» (1934),-автобиографическаятетралогия: «Мать выходит замуж» (1936); «Венчание в церкви» (1938); «Розы короля». (1939); «Встреча с писателем» (1950), к те-

1 «Статарами» были безземельные крестьяне, прикреплявшиеся для работы на фермах (часто целыми семьями). Полукрепостническая система «стата» существовала в Швеции с начала XIX века и была отменена лишь с окончанием второй мировой войны. мам исторического прошлого, а Ян Фридегорд после полосы увлечения мистицизмом (символический роман «Флюгер», 1941) возвращается на позиции рационализма и художественного реализма.

В поздних произведениях Муа Мартинсон заметна характерная для скандинавских пролетарских писателей (Фалкбергет, Кирк) тенденция рассматривать историческое прошлое в тесной связи с судьбами народа. В хронике крестьянского рода, молодое поколение которого уже связано с жизнью промышленного города, писательница видит явление типичное и закономерное. Галерея женских портретов, созданная М. Мартинсон, также разнообразна. Продолжая традиции Горького («Мать») и Нексе («Дитя человеческое»), писательница хочет показать не только разные судьбы, но — главное — пути решения женского вопроса в процессе складывания классового сознания.



Более сложным путем пошло развитие творчества писателей, первоначально объединившихся в антологии «Пять молодых» (1929). На первых порах многое связывало этих поэтов — Эрика Асклунда, Юсефа Челлгрена, Харри Мартинсона, Густава Сандгрена, Артура Лундквиста — выходцев из рабочей или крестьянской среды. Объединявшие их социально-эстетические тенденции ясно определились в год выхода «Антологии» в манифесте, составленном Лундквистом. Противники буржуазной цивилизации, сеющей смерть и грозящей культуре, они ратовали за естественность и простоту («примитивизм»), за свободу проявления чувств («культ жизни», «витализм»). Прокламируя так называемую сексуальную романтику, ^виталисты одновременно выдвигали утопическую программу бесклассового общества в духе «коллективизма» и технического прогресса.

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