Cочинение «Официальная идеология и общественная мысль в России в первой половине XIX века»

Россию времени правления Николая I (1825– 1855) нередко называют «фасадной империей»: внешний блеск скрывал острые и болезненные проблемы, стоящие перед страной. Их осознанию, поиску корней, выработке решений была подчинена идейная, духовная жизнь русского общества в эти годы.



Нет ничего удивительного в том, что спектр предложенных тогда решений оказался чрезвычайно широким. Оформились направления общественной мысли, которые сохранят свое влияние на протяжении всего XIX столетия: официальное (консервативно-монархическое), либеральное (представленное взглядами западников и славянофилов) и революционное (социалистическое). Консервативно-монархическое направление нашло выражение в знаменитой формуле министра на родного просвещения С. С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». Россия, согласно этой теории, – это самобытная страна, основами бытия которой являются самодержавие, единственная форма правления, которую поддерживает русский народ; православие, исконное воплощение его духовности и надежная опора единовластия монарха; народность, неразрывно связующая самодержца и общество.



В монархии сосредоточены интересы страны и народа, вот почему необходимы не отказ от самодержавного принципа управления, а его всемерное укрепление, не преобразования, а сохранение существующего порядка, не оглядка на Европу, а борьба с «крамолой». Независимая общественная мысль развивалась в оппозиции к официальной теории, под жестким давлением власти, всеми силами внедрявшей в общественное сознание «триаду Уварова». Трагическая судьба П. Я. Чаадаева, в «Первом философическом письме» (журнал «Телескоп», 1836) высказавшем горькие, обидные и многими крупными мыслителями (А. С. Пушкиным в их числе) отвергнутые мысли об одиночестве России, «ничего не давшей миру, ничему не научившей его», в этом смысле показательна. Формой существования либеральных и революционных идей в 30–40-е гг. стали немногочисленные кружки. Именно в них определилась идеология основных течений русского либерализма тех лет – западничества и славянофильства. И западники, и славянофилы отрицали революционные способы переустройства страны, возлагая главные надежды на силу общественного мнения и готовность власти к преобразованиям. В центре споров между ними оказался вопрос об историческом пути России, её прошлом и будущем. Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др. ) утверждали, что Россия развивается в том же направлении и по тем же законам, что и европейские страны. Она лишь отстает от них, и задача состоит в том, чтобы преодолеть это отставание: отменить крепостное право, ввести конституционные формы правления (Россия должна стать либо конституционной монархией, либо республикой), провести судебную и военную реформы.



Идеал для западников – Петр I, решительно двинувший страну на европейский путь, попытавшийся преодолеть её вековое отставание. Славянофилы (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, С. Т. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские), напротив, к личности и деятельности Петра I относились весьма критически. Он нарушил исконную самобытность России. В отличие от Европы, допетровская Русь, по их мнению, не знала социальной розни и классовой борьбы. Община обеспечивала гармонию и согласие в обществе, нормой жизни которого было превосходство интересов целого (коллектива, государства) над частными интересами отдельной личности. Духовной основой социальной гармонии являлось православие. Что касается государства, то оно служило интересам общества, не нарушая его независимости в решении важных для него вопросов. Петр I, насильственно сломав сложившийся порядок, самодержавие превратил в деспотизм, утвердил крепостничество со всеми его дикостями, подчинил общество всесильной и алчной бюрократии. Славянофилы считали необходимым отменить крепостничество, восстановить утраченную связь народа и самодержавной власти, возродить Земские соборы, поддержать крестьянскую общину, освободить её от опеки помещиков и чиновников.

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