Cочинение «Октябрь срывает листву»

Октябрь ступает по опушке в вышитой багрянцем широкой рубашке. Придет сюда осенью, посмотри – и залюбуешься красотой природы. Не поверишь, что это сама природа нарисовала такую красоту. А ветер делает свое дело: срывает с деревьев листву и стелет многоцветное одеяло на тропе, полях.



А вон кудрявая груша, которая растет на обочине леса, усыпанная тысячами медяков. В ветвях порхают, щебечут стайками перелетные птицы, Они поют наполненные животворными звуками мотивы. Они поют печальные песен – прощаются с садом, полем и лесом, где находили приволье, прохладу, защиту, рай земной целое лето и куда снова возвратятся после снега и мартовских морозов. Дятел озабоченно долбит на дуплистом стволе яблони. Машет головкой в красной шапочке, выстукивает «тук – тук, тук -тук…».



А листва переливается на деревьях и на земле золотом. Это октябрь золотит его и срывает, готовя обновление природы.