Cочинение «Олимпийские игры - великий праздник Античности»

(Олимп – высокая, скалистая гора в северной Греции, считалось, что там живут боги).



История возникновения Олимпийских игр в Древней Греции окутана легендами и мифами, но доподлинно известно, что их начали проводить в Олимпии – этот городок, расположенный в южной Греции, в западной части Пелопоннесского полуострова, в области Элида.



Олимпийские игры от зарождения до упадка



Прекрасные романтические легенды окружают древнегреческие Олимпийские игры. Одни приписывают учреждение этого великого праздника Зевсу, который в Олимпии поверг своего жестокого отца Кроноса.



Согласно одной из легенд-версий, правил там жестокий бог Кронос. Из опасения принять смерть от руки одного из его детей он глотал своих новорожденных младенцев. Их несчастная мать Рея, родив очередного сына, подала отцу завернутый в пеленках камень, который тот проглотил, не заметив подмены, а новорожденного Зевса поручила пастухам. Мальчик вырос, стал могучим Зевсом-громовержцем, вступил в смертельный бой с Кроносом и победил его. Из чрева отца-пожирателя вышли многочисленные братья и сестры Зевса, которые впоследствии тоже стали богами. В честь этого события Зевс основал бескорыстные, честные состязания сильных, ловких и смелых, названные впоследствии Олимпийскими по месту их проведения. А проводились они в красивом месте - в дубовой роще находился храм Зевса, рядом с которым устроили место для состязаний. Состязания были посвящены Зевсу Олимпийскому.



Другие легенды утверждают, что именно в этом месте сын Зевса – Геракл совершил один из своих подвигов - вычистил пресловутые конюшни царя Элиды - и в честь победы над царем Авгием организовал первые состязания. А может их организовал Пелопс, который хитростью победил жестокого царя Эномая?



Существует немало легенд о зарождении Олимпийских игр. Все они связаны с древнегреческими богами и героями.



Самая известная легенда гласит, как царь Элиды Ифит, видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие атлетические празднества. После чего Ифит, спартанский законодатель Ликург и афинский законодатель и реформатор Клеосфен установили порядок проведения таких игр и заключили священный союз. Олимпию, где надлежало проводить это празднество, объявили священным местом, а любого, кто войдет в ее пределы вооруженным, – преступником.



Согласно другому мифу, сын Зевса Геракл привез в Олимпию священную оливковую ветвь и учредил игры атлетов в ознаменование победы Зевса над его свирепым отцом Кроном.



Известно также предание, что Геракл, организовав Олимпийские игры, увековечил память о Пелопе (Пелопсе), победившем в гонке на колесницах жестокого царя Эномая. А имя Пелопа дали области Пелопоннес, где находилась «столица» античных Олимпийских игр.



Определенной исторической достоверностью обладает предание, по которому элидский правитель Ифит, уставший от постоянных междоусобиц и раздоров, обратился к дельфийскому оракулу с вопросом, как их прекратить. И получил ответ: возобновить забытые Олимпийские игры. Ифит предложил царю воинственной Спарты Ликургу учредить состязания, во время которых бы устанавливалось священное перемирие — экейхерия. По условиям заключенного договора за нарушение перемирия налагался крупный денежный штраф и, что было еще страшнее, виновные лишались права участвовать в Олимпийских играх.



Реальность этого факта подтверждает древнегреческий историк Павсаний, который писал во II в. н. э. , что видел медный диск, на котором был начертаны условия перемирия, заключенного между Ифитом и Ликургом. Этот диск хранился в одном из храмов Олимпии.



Интересны детали этого предания: по предположениям ученых Ифит и Ликург жили примерно в IX веке до н. э. , т. е. раньше официальных сроков учреждения Олимпийских игр. Но и они лишь возобновили проведение Игр. Значит, состязания в Олимпии проводились и раньше? Надо полагать, что в долине Алфея задолго до Олимпийских игр проходили ритуальные состязания в честь посвящения юношей в воины. Но они носили местный характер. Ифит и Ликург придали им уровень национальных. История нуждается в достоверной точке отсчета. Такой точкой стал первый памятник, поставленный в Олимпии победителю состязаний. Поэтому 776 г. до н. э. , когда Корэб из Элиды опередил всех соперников в беге на один стадий, официально считается годом начала проведения Олимпийских игр.



На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны и заключалось перемирие – экехерия, а представители враждующих полисов проводили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить конфликты. На хранившемся в Олимпии в храме Геры бронзовом диске Ифита с правилами Олимпийских игр был записан соответствующий пункт. «На диске Ифита написан текст того перемирия, которое элейцы объявляют на время Олимпийских игр; он написан не прямыми строчками, но слова идут по диску в виде круга» (Павсаний, Описание Эллады).



С Олимпийских игр 776 до н. э.

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