Cочинение «Они ковали победу»

Маленькая точка на карте. Песчинка. Катыш. Сибирская деревня, затерявшаяся в урмане. Вокруг сосны, словно струны; они трепещут на ветру, зимой стонут от жесткого мороза.

А я не боюсь бури, пусть злится, мне тепло и уютно в доме бабушки. Потрескивают дрова в печке. С нетерпением жду ее рассказов, когда она вечером сядет перед открытой дверцей камина. Старая стала, кажется, усохла даже, только глаза горят, как угольки, когда вспоминает родных, и вдруг подернутся они влажной пеленой, но не хочет показать свою слабость внукам. Не из слабых род Косяковых. Древний род. Мансийский.

Когда небо утками звенело, речки рыбою кишели, счастливы были деды и прадеды. Сорвала это счастье война. . . Сама-то Клавдия Семеновна была тогда подростком. Но хорошо все помнили в деревне, как сразу взяли на фронт четырех братьев Косяковых: Михаила, Федора, Ивана и Григория, все здоровые, рослые мужчины, рыбаки и охотники.

Нет давно колхоза, в котором работали, осталась земля, по которой ходили, которую любили.

1941 год. . . 1942 год. . . Шли весточки с фронта. И вдруг в 1943 году вернулись Михаил и Федор, демобилизованные по ранению. Скупыми были их рассказы, не принято было хвалиться да и детей своих не хотели пугать, видно, хватили на войне с лихвой. Поэтому дед мой, Анатолий Михайлович, помнит лишь, что отец часто болели рано умер. Я потомок Михаила (его правнук). Шестеро детей было у него. Не успел порадоваться отец на взрослых детей и внуков.

Пропали без вести Иван и Григорий. Это еще хуже, чем убиты. По убитым остается боль и память. По пропавшим на всю жизнь остается надежда на возвращение. Может быть, их, безымянных, приютила братская могила? А может, остались на поле брани, и земля приняла их такими, неизвестными героями? Только сердца родных не могут до сих пор смириться с этой потерей. За последние годы потомки без вести пропавших получили сведения о местах захоронения (спасибо поисковым группам)

своих родных и смогли съездить, поклониться тем святым местам, увезя особой горсть земли родной.

В Кондинском парке на обелиске есть имя Михаила Косякова, сюда приходят в памятные дни родственники почтить память земляков. . .

Михаил и Федор после демобилизации «сражались» на трудовом фронте. Федор был председателем колхоза. Крутой был мужик, с твердым характером. Говорят, что его даже побаивались. Правда, командовать приходилось, в основном, женщинами. Побывавший в жерле войны, он искалечил не только тело, но и душу. Но знали: зря не обидит; война обостряет чувство справедливости.

Михаил по-прежнему рыбачил, охотился, работал сторожем в родном колхозе.

Ну, что ж, можно было бы уже и точку ставить:

обычные судьбы обычных людей в военное лихолетье.

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