Cочинение «Опадают листья»

Мне очень нравится наблюдать, как осенью с деревьев опадают листья. Я заметила, что с разных деревьев они опадают в разное время. Прежде всего, листья опадают с кленов и берез, а позднее всего – с дуба. Мне кажется, что благодаря этому продолжительность ноября увеличивается, и мы имеем возможность дольше наслаждаться красотой природы.



В тихую погоду листья опадают медленно и печально. Если поднимается ветер, листочки кружатся в воздухе, и с деревьев их опадает много-много.



А вы не обратили внимание на то, как пахнет осенняя листва? Она пахнет свежестью и еще чем-то, что передать словами невозможно. Это лучшие в мире запахи!



Еще я заметила, что у разных деревьев осенние листья бывает разного цвета: желтые со всеми возможными оттенками, красно-коричневые, багряные. Бабушка объяснила мне, что означает слово «багряный». Сейчас оно немного устарело. Оказывается, багряный – это красный цвет насыщенного темного оттенка.



Осенние листочки все очень красивые, особенно мне нравятся кленовые. Однажды я с подругой гуляла в парке, и мы сплели венки из осенних кленовых листочков. Дома перед зеркалом я надела этот венок и увидела себя настоящей принцессой. Жаль, что мой одноклассник Димка этого не видел. А интересно, нравится Димке, как опадают листья?