Cочинение «Описание экскурсии: По европе на поезде»

Несколько полезных советов тем, кто собирается путешествовать по одной из железных дорог Европы. Если необходимый вам населенный пункт находится на достаточно близком расстоянии, то, скорее всего, туда можно добраться региональным или местным поездами, которые относят к поездам низкой категории. Но вы будете приятно удивлены: это совсем не электрички в нашем понимании, а вполне комфортабельные поезда, оснащенные туалетами и отсеками для багажа, с мягкими сиденьями и чистыми окнами.



В основном это вагоны второго класса для курящих и некурящих пассажиров, но ряд ретональных поездов имеют также вагоны первого класса, в которых на том же пространстве расположено меньше кресел, то есть создается более высокий уровень комфорта. Заметим, что места на такие поезда не резервируются, так как поездка обычно занимает не более двух часов. Вы приобретаете билет согласно тарифу и занимаете приглянувшееся вам свободное место.



Однако будьте готовы к тому, что в, казалось бы, свободном вагоне места вам не найдется. Ничто человеческое не чуждо и европейцам — они тоже имеют обыкновение занимать места для своих друзей или близких, которые должны подсесть к ним по дороге.



Случается, что по одному и тому же маршруту курсируют несколько поездов более низкой и более высокой категории, но при этом разница в продолжительности поездки несущественна.



К поездам более высокой, по европейским меркам средней, категории относятся такие, например, как InterCity или EuroCity, которые соединяют множество наиболее значимых городов Европы. Эти поезда комплектуются вагонами как второго, так и первого класса, и отличаются от региональных поездов наличием бистро, а также, как правило, обязательным резервированием мест. Такое условие продиктовано исключительно заботой о пассажире — ведь продолжительность поездок на этих поездах составляет иногда 8—10 часов. И было бы обидно, купив билет за 60—80 евро, простоять в переполненном вагоне три-четыре часа только из-за того, что вовремя не было зарезервировано место, всего за 3 евро.