Cочинение «Описание животных. Мужественный Барри»

Сенбернары – одна из наибольших пород собак. Высота их достигает 80-95 сантиметров. Особыми признаками сенбернаров является массивная голова, уши, которые свисают книзу. Шерсть – белая с рыжими пятнами. Грудь, лапы, кончик хвоста – всегда белоснежные. Отдельные сенбернары весят более ста килограмм. Эти сильные, выносливые животные столетиями использовались для поисков и спасения людей в горах.



Благодаря замечательному нюху сенбернары легко находили под снегом замерзающего человека. Потом лапами откапывала его, согревала своим телом. На шее у собак-искателей были заранее привязаны пакет с продуктами, фляжка с водой. После этого сенбернар бежал в ближайший поселок и приводил людей. Тысячи пострадавших спасли эти благородные и мужественные животные. Рекордсменом среди них был пес по кличке Барри. Его знали и любили жители Италии, Франции, Швейцарии. Ведь Барри спас сорок человек. Сорок первый, испугавшись страшного зверя, спутал его с волком и ударил ножом. Слава Барри не угасла и после его гибели. О нем писали в газетах, книгах. А через 85 лет в Париже был открыт памятник сенбернару. На постаменте – большая собака. На ее спине сидит маленькая девочка и крепко держится за шею. В центре памятника надпись: «Он спас сорок людей и был убит сорок первым».