Cочинение «Описание моего города: Петербург»

Мы с рождения живем в Петербурге, ходим по его прекрасным улицам и площадям. Не устаем любоваться мостами и набережными, дворцами и памятниками. Смотрим на Неву, которая зимой спит подо льдом, а летом несет на своих водах прогулочные катера, спортсменов на байдарках. Гуляем по Невскому проспекту – главной и самой широкой улице нашего города.



История Петербурга неразрывно связана с личностью русского царя – Петра I. Этот человек – властный, порою жестокий, но мудрый, талантливый, беззаветно любящий свое отечество, человек, который, прорубив окно в Европу, вывел Россию из дикости и отсталости, человек, больше всего на свете ценивший в своих согражданах стремление к знаниям, работоспособность, и не выносивший лени, глупости – этот человек и сегодня является кумиром для многих россиян.



Санкт-Петербург второй по величине город в России и бывшая столица Российской империи, расположенный в устье реки Невы и Финском заливе. В течение уже почти трех столетий этот город был “окном в Европу”, а также началом торгового пути “из Варяг в Греки”, связывающего запад с Византией.



Основанный Петром в 1703 году, в качестве города-крепости и торгового пункта, он явился воплощением пророчества Нострадамуса, астролога XVI-ого века, предсказавшего, что “Венеция поднимется на северном море”.



Во времена правления Петра и его приемников в XVIII-ом и XIX-ом веках из лесов и болот вырос величественный город дворцов, парков, проспектов и каналов. Санкт-Петербург построен более чем на 40 маленьких островах.



Санкт-Петербург развивался как центр русской нации, морской мощи и культуры. Технологический институт и другие учебные заведения воспитали не одно поколение знаменитых ученых, инженеров и исследователей. Эрмитаж – один из самых великих музеев мира, является ярким свидетельством богатства культуры, обладателями которой являются Санкт-Петербург и его жители.



Одновременно успешно развивалось и русское искусство. В 1757 году была основана Петербургская академия художеств, а вскоре открылся первый русских народный театр. Город вдохновлял таких великих поэтов и писателей как Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Лев Толстой и Федор Достоевский.



Словно сфинкс, Санкт-Петербург возродился и выполнил пророчество Нострадамуса – ему по праву принадлежит титул “Северной Венеции”, во многом благодаря огромной восстановительной работе, проведенной после войны.



В июне в Санкт-Петербурге наступает пора белых ночей, сияние которых еще ярче подчеркивает классическую строгость архитектуры города.



Достаточно взглянуть на карту Санкт-Петербурга, чтобы понять, что узких и извилистых улочек, встречающихся во многих европейских городах, здесь не найти.



“…Люблю твой строгий, стройный вид”, писал А. С. Пушкин в поэме “Медный всадник”. Именно “строгий, стройный вид” до сих пор остается главной приметой и самой характерной чертой Санкт-Петербурга. Наряду с этим город занимает большую часть территории области. Поэтому, наверное, коренному петербуржцу, всегда немного тесно в других городах – там ему не хватает простора. Ведь Петербург – это не только выход к морю, не только широкая полноводная река Нева, но и огромные площади, прямые и широкие улицы.



О Санкт-Петербурге можно говорить бесконечно, но главным образом надо отметить, что коренным и самым главным периодом жизни нашего города стал период правления Петра I, это, конечно же, возникновение самого города, его подъем на мировом небосклоне, возвышение над Москвой, как над столицей, в культурном отношении и ношение титула города мирового класса. Все великие города рождены реками. Каждая сообщает им свой характер, ритм волн, порывы ветров. Нева одарила Петербург особой мощью, широтой дыхания, пространственным размахом, гордой морской душой. Поэтому в любое время года, во всякий час дня и ночи, в дымке тумана, в снежных вихрях, в дождевых струях парит над Санкт-Петербургом его ангел-хранитель, вознесенный над шпилем Петропавловского собора, и золотой кораблик с вымпелами, прорезанными Андреевским крестом, поднятый иглой Адмиралтейства. Они долетели к нам в год 300-летия российского флота, одолев стихию природных и социальных катаклизмов, обстрелы и бомбежки блокадных дней. Петербург сохранил их как сокровенные символы своей души, исполненные веры и устремленности к вселенским просторам. Окрыленный парусами, адмиралтейский кораблик не случайная декоративная фантазия архитектора. Это отличительный знак, пожалованный Петром Великим Петербургу, как столице российского флота.



Молодой царь на Плещеевом озере (вблизи Переяславля-Залесского, Владимирской обл. ) положил начало отечественному судостроению и первым опытом вождения крупных судов. Знаменитое озеро было только купелью, в которой “крестили” новорожденный флот. Лишь Нева стала колыбелью и матерью морского военного флота, а город на ее берегах – его духовной и государственной столицей. Мысль о создании морской твердыни России на Балтийском море была самой побудительной из всех деяний Петра, характер которого был родственен морской стихии, её мощи, неукротимости, бурям и вечному зову на грань горизонта, за пределами возможного. Это сходство Петра и моря воплотил скульптор Э. Фальконе, создав постамент конного памятника основателю российского флота в виде взметенной морской волны, вырубленной из гранитного монолита. В майские дни 1703 года начинался как морская крепость, передовым редутом которой стал Кронштадт. Пушкин в своем труде “История Петра Великого ” писал: “Посреди самого пылу войны Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговли с северо-западной Европой и сообщение с образованностью”. Именно здесь в творческом порыве Петра органично вошло в русскую речь голландское слово – флот, которое тотчас во всей реальности было принято всеми сословиями. Олицетворением единства новой строящейся столицы с флотом явился см Петр. Державный властитель, он детально знал все тонкости морского дела. На практике овладел искусством вождения все типов судов-кораблей, фрегатов, яхт, галер, проявил талант флотоводца в морских сражениях и лишь постепенно, по заслугам, принимал морские чины. Свой опыт Петр обобщил в написанном им и изданным в 1720 году уставе.

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