Cочинение «Описание памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде»

Приезжающие в Великий Новгород с волнением осматривают его достопримечательности - стены и башни кремля, церкви - замечательные творения древних зодчих. Живые свидетели событий отечественной истории, они могут рассказать много интересного и поучительного. Особенно привлекает к себе Новгородский кремль со знаменитым Софийским собором, звонницей, Грановитой палатой и другими памятниками далёкого прошлого. В центре кремлёвской площади высится величественный бронзовый монумент, увенчанный шаром с крестом и двух фигурной группой. Это одна из известнейших достопримечательностей Великого Новгорода - памятник "Тысячелетие России".



В 1857 году комитет министров поставил на обсуждение вопрос о сооружении памятника, который должен был ознаменовать исполнявшуюся в 1862 году тысячелетнюю дату существования Русского государства. Был объявлен конкурс проектов, в котором победил проект молодых художников, Микешина и Шредера.



Общий вид монумента представляет собой колокол. Современникам была понятна эта символика: колокол должен был возвестить потомству о славных событиях и делах первого тысячелетия Русского государства. Монумент состоит из трёх частей.



На цилиндрическом постаменте находится опоясывающий его горельефный фриз, на котором помещены изображения 109 исторических лиц. Фриз состоит из четырёх разделов, следующих непосредственно один за другим: "Военные люди и герои", "Государственные люди", "Просветители", "Писатели и художники". Держава окружена 17 колоссальными фигурами, объединёнными в шесть групп. Но скульптурные группы размещены не совсем произвольно. Каждая из них ориентирована на ту сторону света, куда были направлены государственные интересы России в представляемую этой группой эпоху: Рюрик смотрит на юг, в сторону Киева; Владимир - на юго-запад, на Византию; Дмитрий - на юго-восток, откуда пришли на Русь монголо-татары; Иван III обращён лицом на восток - к Москве; Михаил Романов - на северо-запад, в сторону Польши, властители которой в начале XVII века посягали на русский престол; Пётр I направил свой взгляд на север, как бы созерцая Неву и новую столицу Российской империи.



Увенчан памятник аллегорической композицией "Православие", состоящей из ангела и коленопреклонённой женщины, олицетворяющей Россию. Её правая рука приложена к груди, левая легко опирается на щит с гербом и датой "1862". Найдя свободное живое положение фигуры, придав лицу национальные черты, художники создали образ прекрасной русской женщины, полный спокойствия, величавой сдержанности и одухотворённости. Благословляющий её ангел поддерживает крест державы, который является высшей точкой всего монумента "Тысячелетие России".



Спасённый в недавнем прошлом от варварского уничтожения фашистами и с любовью восстановленный русскими людьми, памятник стал символом несокрушимости нашей Родины.