Cочинение «Описание религиозной жизни России»

Описание религиозной жизни России, наверное, следует начать с принятия на Руси христианства. Это случилось в 988 году. Политическая обстановка того времени требовала для выживания государства принятия того или иного вероисповедания, причем вероисповедания соседей, которые и становились союзниками. Предложений было много, но всерьез пришлось выбирать между двумя: принятие православия, и дальнейшая ориентация на Византию или принятие католической веры и ориентация на Западную Европу. Как известно, князь Владимир выбрал православие, наверное, в силу того, что греки Руси никак не угрожали, скорее наоборот, а вот в западноевропейской политике и тогда (и сейчас) занимал видную роль "Дранг Нах Остен" поход на Восток, с крестом и мечом. Если бы тогда была принята латинская вера (т. е. католичество) , то Русь как самостоятельное государство перестала бы существовать.



Русь, приняв христианство, еще долго оставалась под властью языческих воззрений, которые включились в православное вероучение. Вместе с византийским вариантом христианства была воспринята и идея подчиненности церкви светским правителям.



Православная церковь не дала распасться Русской державе в период феодальной раздробленности и монголо-татарского ига. Ведь тогда Русь представляла собой скопление мелких княжеств, постоянно враждовавших между собой. Но церковь была одна, подчиняющаяся одному митрополиту Всея Руси. Митрополия находилась до 1300 г. в Киеве, затем некоторое время - во Владимире, затем в Москве. Именно поддержка церкви позволила начать процесс объединения русских земель вокруг Москвы в 14 веке.



Формирование государственности на Руси шло в направлении к сильной центральной светской власти. Церковь постепенно теряла функции непосредственного управления. Эпизодические попытки православной церкви усилить свое влияние на государственную власть успеха не имели. Приоритет государственной власти над церковной и определение статуса православной церкви как государственной религии получили правовое закрепление в Соборном уложении 1649 г.



В XVII веке вновь обостряется борьба "священства" и "царства", но произошедший церковный раскол позволил царской власти взять контроль над церковью под предлогом защиты "правой веры".



При Петре I была создана государственная система управления, упразднено патриаршество, и даже тайна исповеди была включена в систему государственной политики.



Устройство Русской Православной Церкви: с 988 по 1589 г. она имела митрополитанское устройство (т. е. высший иерарх - митрополит - назначался Константинопольским патриархом) , с 1589 церковь стала автокефальной (т. е. независимой от Византии (которой уже не было) ) . В 1721 году Петр Первый упразднил патриаршество и ввел Священный Синод, подчиненный правительству.



Согласно "Своду законов Российской империи" все религии на территории страны делились на три группы: государственную (православное вероисповедание) , терпимые (староверы, инославные, т. е. христианские неправославные, ислам, иудаизм, буддизм, идолопоклонничество и т. д. ) , и нетерпимые (различные секты) . Запрещенные секты в России (конец 19 века) : молокане, хлысты, духоборцы, жидовствующие, адвентисты 7-го дня и др.



Все существовавшие в России и состоящие из Российских подданных христианские неправославные церкви а также представители всех иных незапрещенных вероучений пользовались правом свободного исповедания своей религии, но без права проповеди своего вероучения. От духовенства инославных и иноверных исповеданий российские законы требовали осуществления тех же мирских функций, что и от православной церкви: ведения записей о рождении, смерти, браке и т. д. Запрещались законом переходы из христианского вероисповедания в иноверное, из православного вообще. Переход из одного иноверного вероисповедания в другое также не был свободным, исключение было только для евреев. Ограничения накладывались и на браки.



Не исповедывать какое-либо вероучение вообще запрещалось до начала прихода к власти большевиков. Распространение атеистических взглядов подвергалось уголовному преследованию.



Временное правительство, придя к власти, отменило все сословные, религиозные и национальные ограничения.



Декретом "О земле" большевистского правительства от 26. 10. 1917 все монастырские и церковные земли были "национализированы". Другими декретами православная церковь была отстранена от государства, школы, армии, потерял юридическую силу церковный брак. Выдача государственных средств на содержание церквей и духовенства прекратилось, наоборот, большевики стали варварски грабить церковь.



В конце 20-х религиозные организации были объявлены враждебными советской власти и "классовыми врагами", началась широкомасштабная кампания по закрытию храмов.

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