Cочинение «Описание родного края»

Видимо, понятие «родной край» закладывается в человеке с рождения. Вроде ничего особенного в той местности и нет, а вот все близкое, родное. Даже птицы и рыбы пытаются хоть когда-нибудь вернуться в то место, где вывелись. В чем же заключается этот феномен? Ведь в мире больше местностей с суровым климатом, безводных, с различными природными катаклизмами, чем «райских уголков». Но большинство людей, хоть и любят бывать в таких «уголках», предпочитают именно родной край – пустыни, тундре, джунглям, болотистым, лесным или степным местностям.



Думаю, что объяснение есть. Родной край всегда ассоциируется с домом, с матерью, семьей, друзьями. Именно отсюда начинается освоение и познание мира, здесь проходят первые шаги в обучении, первое чувство и другие первые сильные впечатления. Поэтому таким дорогим он является для каждого человека – как воспоминание о детстве, как связь с прошлым. Понятие «родного края» неотъемлемо от понятия «родной язык». Это язык бабушкиной сказки, маминой песни, рассказы отца. И если кто отрекается от всего этого, презирает, то становится духовным янычаром, манкуртом. И его ждет такое же пренебрежение от собственных детей.