Cочинение «Описание войны в произведениях русских писателей»

В повести В. Василевской “Радуга” (1942) созданы прекрасные женские образы. Она показывает те черты человеческого характера, которые проявились именно в годину испытаний. Действие повести Б. Горбатова “Непокоренные” (1943) развертывается на оккупированной территории. Автор доказывает, что в годину народной трагедии никто не должен оставаться в стороне от бед народных. Именно так поступает Тарас Яценко, отказавшийся в годы войны от принципа “моя хата с краю”.



Это произведение, как и “Радуга”, написано в романтико-патетическом стиле, весьма распространенном в литературе 1941 – 1945 гг. Горбатов, как и Василевская, Гроссман, Леонов, Фадеев, обратился к фольклору, народной поэзии, героическому эпосу.



А. Бек создает повесть “Волоколамское шоссе” (1943-1944), концентрируя свое внимание на психологическом состоянии героев, их взаимоотношениях. Центральной для автора является проблема формирования в условиях войны личности человека. Сабуров, Мо-мыш-Улы, генерал Панфилов предстали живыми людьми, со своими достоинствами и слабостями.



Пребывание Л. Леонова на Первом Украинском фронте в 1943 – 1944 гг. отразилось в повести “Взятие Великошумска” (1944). Писатель стремился показать единство военного руководства и рядовых воинов. В этом произведении Леонов сделал попытку оценить происходящее с философско-исторической и моральной позиций. В годы войны М. Шолохов начал печатать главы романа “Они сражались за Родину”. На войну он пытался смотреть глазами простого русского солдата, испытавшего горечь отступления, ненависть к врагу, страстное желание победить во что бы то ни стало.



Первым завершенным романом об Отечественной войне стала “Молодая гвардия” А. Фадеева, опубликованная в 1945 г. (вторая редакция – 1951). Этот роман стал реквиемом по юности, погибшей от рук фашистов. Отсюда прямолинейность в изображении врага, романтизация образов молодогвардейцев.



Во второй редакции Фадеев изменил концепцию романа, доказывая несамостоятельность действий комсомольцев. Он ввел образы партийных руководителей (Проценко, Лютикова, Баракова), которые показаны как организаторы партизанского движения в Краснодоне.



Многие писатели в годы войны обращались к героическому прошлому. Патриотические идеи развивались в исторических романах “Дмитрий Донской” С. Бородина, “Багратион” С. Голубова, “Порт-Артур” А. Степанова, “Батый” В. Яна, “Генералиссимус Суворов” Л. Раковского, “Емельян Пугачев” В. Шишкова, “Петр Первый” А. Толстого, “Иван Грозный” В. Костылева и др.



В целом проза о Великой Отечественной войне, созданная по “горячим следам” событий, не отличалась художественным совершенством. Многие темы были закрыты для художественного исследования еще долгие годы, а воображение авторов не выходило за рамки дозволенного. Однако боль писателей за судьбу Родины, их ненависть к врагу, восхищение моральной силой народа в большой степени компенсировали недостатки этих произведений.



Особое место в прозе периода Великой Отечественной войны занимают два произведения, публикация которых оказалась невозможной в то время: повесть К. Воробьева “Это мы, Господи!” и книга М. Зощенко “Перед восходом солнца”.



В 1943 г. книга М. Зощенко начала печататься в одном из номеров журнала “Октябрь”, но продолжения не последовало. В полном виде повесть увидела свет только в 1987 г. Ее содержание представляло резкий контраст тому, что издавалось в годы войны. Книга Зощенко – явление уникальное не только в творчестве писателя, но и вообще в русской литературе.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--