Cочинение «Ораторское искусство России»

Если взять ранний период истории Древней Руси, то первые намеки на изучение ораторского искусства мы можем видеть в VIII–X вв. в Киеве, где задолго до официального крещения Руси действовали христианские храмы и обучались священнослужители. Это еще не ораторское искусство как таковое, но церковные и риторические традиции православной ритуальной речи на Руси были приняты в общем с одобрением. Расцвет ораторских жанров приходится на XI–XII вв.



Образцом проповеди может служить творчество Кирилла, епископа Туровского, например его «Слово в новую неделю по Пасце», в котором чувствуется влияние византийского стиля. Следует выделить речи-поучения, обращения к потомкам. Наилучшая из них – «Поучение чадам Великого князя Владимира Мономаха» (XI–XII вв. ). Автор известен как энергичный военачальник, гуманный и образованный государственный деятель Киевской Руси.



Первые труды по ораторскому искусству, появившиеся в России еще в начале XVII в. , были переводными, например перевод латинского автора Ф. Меланхтона в переработке Л. Лоссия, с пояснениями и дополнениями русского переводчика (1620 г. ).



В XVII–XVIII вв. были созданы десятки трудов по ораторскому красноречию, но подлинный расцвет и всеобщее признание началось с выхода в 1747 г. «Краткого руководства к красноречию» М. В. Ломоносова. Его работа обращена к античному миру – Сократу, Платону, Аристотелю и имеет философские обоснования. Он отстаивал научную истину в речах, учил находить главное в содержании и выделять его. Ломоносов советовал, во-первых, в совершенстве знать предмет своей речи, во-вторых, уметь сказать о нем, передать другим свое знание, т. е. построить свою речь так, чтобы слушатель ее понял и принял.



К концу XVIII в. речевое мастерство ценилось не только в ораторстве, но и в естественном общении. Риторика преподавалась во многих гимназиях, лицеях, в форме частных уроков. Существовало множество трудов по этому предмету. Но особенно высоко ценились труд М. М. Сперанского «Правила высшего красноречия» (1792 г. ) и работы профессора Царскосельского лицея, одного из учителей Пушкина, Н. Ф. Кошанского.



Середина и конец XIX в. охарактеризовались кризисом риторики. Реже издаются книги по данному предмету, она исчезает из планов учебных заведений. Но подчас этот отказ носил внешний характер.



В начале XX в. оживляется теоретическая деятельность. Появились труды Н. Абрамова «Дар слова» (1901 г. ), Г. Д. Давыдова «Ораторское искусство» и др. Но взлет учений по ораторскому делу был недолог. После революции власти поддержали только одно направление – мастерство агитатора и пропагандиста, его политический аспект.



Начиная с 80-х гг. XX в. ораторское искусство в России начинает возрождаться.

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