Cочинение «Осень – это дверь в страну волшебных звуков»

Когда мы летом гуляли по лесу, мы слышали голоса разных птиц. Они поднимали нам настроение. Осенью душа наполняется тоской и грустью, ведь певчие братья покидают нас, некому больше нас радовать своим пеньем. Жаль, что птицы улетают. Мы прощаемся с ними до весны.

В лесу полная тишина. И все-таки, прислушавшись чутким ухом, ты уловишь то шорох листвы, то хруст ветки. Все эти звуки очень таинственны. Иногда становится даже страшно. Нам кажется, что каждый осенний звук хранит свою маленькую тайну.