Cочинение «Осень - мое любимое время года»

Прежде, чем писать сочинение про осень в первую очередь составьте план работы, так вам будет значительно легче. Обычно сочинение состоит из нескольких разделов и чтобы правильно его написать, нужно серьезно подумать не только над его основной частью, но и над вступлением. Например, название «Осень - мое любимое время года» может показаться банальным, но оно наилучшим образом раскроит всю красоту и прелесть этого времени года.



Во вступлении, оно, кстати должно быть не более 1/3 всего сочинения, можно обратиться к произведениям великих писателей и поэтам, процитировать их высказывания или написать эпиграф. Можно поделиться личным опытом, своими чувствами и мыслями от прочитанного.



В основной части сочинения про осень – полная свобода творчества. Но не стоит уходить в "дебри", а стараться четко отвечать на главный вопрос, доказывать свою точку зрения и подкрепляя ее примерами и цитатами, объяснить почему вы любите осень. Чем нравится вам эта пора. Вероятнее всего, вы станете писать о природе и о красоте осенних красок. Можно сравнить ее с другим временем года.



В заключении своего сочинения необходимо сделать выводы, раскрыть смысл темы и еще раз напомнить о том что, осень ваше любимое время года.