Cочинение «Осень - описание времени года погода, приметы, пословицы, прогноз»

Осень подразделяют на подсезоны:



1-23 сентября - Начало осени;



24 сентября - 14 октября - Золотая осень;



15-22 октября - Глубокая осень;



23 октября -26 ноября - Предзимье;



27-30 ноября - Первозимье.



У осени есть и другие названия: «Осенины», «Мокропогодье».



В старину осень встречали трижды:



1) В Семен-день 14 сентября (1 сентября по старому стилю) - день памяти Симеона Столпника - Семена Летопроводца;



2) На рождество Богородицы 21 сентября ( 8 сентября по старому стилю) - праздник женщин и женских работ



3) На день Феодоры 24 сентября (11 сентября по старому стилю).



В осени выделяют Бабье лето, которое начинается с 28 августа и длится до 21 сентября. Бабье лето делят на:



1) Молодое Бабье лето с 28 августа по 11 сентября



2) Старое Бабье лето с 14-го до 21 сентября.



Это о Бабьем лете П. Тютчев написал: «Есть в осени первоначальной короткая. Но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера». . .



Астрономическая осень начинается со дня осеннего равноденствия (22 сентября).



По фенологическому календарю начало осени связывается с отлетом птиц, опадением желтых листьев, первыми заморозками. Различают два периода:



1) От первых заморозков до конца листопада;



2) От конца листопада до начала зимы. «Теплая осень - к долгой зиме». Осень начинается с 27 августа и длится 93 дня - по 26 ноября.



По Лесному календарю Бианки осень начинается с 21 сентября - первого месяца осени, «Месяца прощания перелетных с родиной», второй месяц - «Месяц полных кладовых» и третий - «Месяц зимних гостей». «Осенняя пора - птица со двора».



В народе примечали: В лесу много рябины - осень будет дождливая, малосухая. Большой урожай рябины - к большим морозам. Орехов много, грибов мало - зима будет снежная и суровая. Белки делают большой запас орехов - жди холодной зимы. Кожица на луковках тонкая - зима будет мягкая, кожица толстая и грубая - зима суровая. Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.



Много паутины на бабье летоБабье лето («Ба́бье ле́то»,) — длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в 1-й половине октября в Европе и Северной Америке. Связан с устойчивым антициклоном над данной территорией. В Северной Америке этот период называется «индейским летом». Продолжительное (2 — 3 недели) «Бабье лето», наступающее после значительного похолодания, может сопровождаться вторичным зацветанием некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год. - к ясной осени и холодной зиме. Паутина стелется по растениям - к теплу. Пчелы к осени леток улья залепляют воском, оставляя чуть видное отверстие, - зима будет холодная; оставляют леток открытым - теплая. Кошка мордочку прячет - на холод.



На осень приходятся православные праздники: Рождество Богородицы, Воздвижение, Покров, Казанская, начало Рождественского поста; гражданские праздники: День знаний, День работников нефтяной и газовой промышленности, День танкистов, День работников леса и другие (см. По месяцам). Русский дом. Универсальный свод календарей (1994-2000 гг). - Нижний Новгород, 1994, с. 130-131.



«Весна красна цветами, а осень снопами. Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. Осенью и у воробья пир. Осень - погоды перемен восемь. Весною дождь парит, осенью мочит.



Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется. Весной что рекой прольет - капли не видать, осенью ситцем просеет, а воду хоть ведром черпай. Не будь в осень тороват (щедрый, расточительный), будешь к весне богат.



Осенняя ночь на двенадцати подводах едет. Теплая осень - к долгой зиме. Осенью серенько, так жди красного денька. Если с дерева лист не чисто спадает - будет холодная зима.

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