Cочинение «Осень собачки Сони»

Пришла осень - цветы на клумбе завяли, кошки попрятались в подвалы, во дворе появились лужи. С такими мыслями прогуливалась собачка Соня по осеннему двору.

Однажды она вдруг захотела стать деревом. Представьте посадку деревьев осенью. Это же невозможно! Соня попросила хозяина полить её холодной водой. Хозяин удивился и повел собаку домой. И тут на Соню упала ветка с листьями. Соня начала носиться и лаять: «Ура! Я дерево!»

Мечты сбываются в любое время года.