Cочинение «Осень в городе»

Город… Шумный, пыльный, суетливый, удушающий выхлопными газами

и оглушающий неумолкающим ревом машин.

Холодно и темно… Тысячи и тысячи людей пробегают мимо, опустив

глаза и не видя вокруг ничего, кроме собственных проблем. Люди

спят, им некогда проснуться. Да и зачем? С безнадежностью и унынием

встречают они очередное серое утро. Ты идешь по улице, и кажется,

будто вокруг сотни людей, но это не так. Ты один, единственный

крохотный остров в холодном океане чужих проблем.

Но ты идешь по улицам и радуешься. Чему? Не знаю. Наверное,

просто тому, что живешь, что на небе светит солнце; радуешься

ветру, запутавшемуся в волосах, перебираешь его пальцами, гладишь,

как любимого щенка. Ты идешь, и время струится вокруг тебя, пронзая

каждую клетку тела. И ты чувствуешь, что принадлежишь ему, что

существуешь не просто так, сам по себе, а во времени, увлекающем за

собой и мягком, как теплая вода…

…Больше всего я люблю мой город осенью. Знаете, бывают такие

дни в октябре, когда небо ярко и глубоко, а листья деревьев кажутся

вылитыми золотыми нитями на голубом шелке небес… И все вокруг

исчезает, растворяясь в потоках по-особенному яркого света

октябрьского солнца. Не остается грязных трущоб и гаражей, только

мой, именно мой город, и я… на фоне невообразимо прекрасного

мирового гобелена…

Знаете, я очень люблю, когда в моем городе идет дождь. Люблю

слушать стук каблуков по мокрым плитам площади и тихий, звенящий

шепот деревьев у обочины дороги… В моем городе деревья часто

разговаривают. Разве вы никогда не слышали их бесед?

По утрам, когда я пешком иду в школу, они просыпаются и звенят

мне вослед, а потом снова заворачиваются в уютные одеяла белесого

тумана… Здесь тихо и сыро. Из окон домов гордо взирают на прохожих

пушистые холеные кошки, полные достоинства и собственной

значимости. Собаки никогда не бывают злы, а, залаяв слишком громко,

виновато улыбаются честными глазами и доверчиво влияют хвостом…

Люди редко задерживаются в моем городе надолго. Им некогда: они

ловят убегающее время. А пробегая, никогда не оглядываются по

сторонам. Наверное поэтому они не видят того, как мой город, мой

мир, улыбается им широкой белозубой улыбкой. Они проносятся как

тени, оставляя за собой едва заметный запах обид и дыма сигарет.

Они не замечают моего мира, а я редко замечаю их. Хотя кто знает,

может быть, и у них есть свой город, красивее и лучше моего? Все-

таки он есть, наверное у каждого. И я не знаю, хорош мой мир или

плох, но он принадлежит мне и я являюсь его частью, и для меня он

красив. Ведь он – это я. Мне кажется, он похож на старую детскую

сказку, которую всем нам рассказали когда-то в детстве и которую мы

навсегда запомнили и сохранили в своей душе.